ETV Bharat / state

गढ़वा में बीजेपी का DC-SP कार्यालय घेराव, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा- सरकारी पदों के लिए हुए करोड़ों के लेन-देन

गढ़वा: झारखंड भाजपा के नेतृत्व में राज्य के सभी 24 जिलों में डीसी और एसपी कार्यालय घेराव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गढ़वा में भी प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत टाउन हॉल मैदान से हुई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी शामिल हुए. समाहरणालय घेराव से पूर्व टाउन हॉल मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संबोधित किया.

भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को पता है. उन्होंने बालू और कोयले के कथित अवैध कारोबार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में बालू और कोयले की कालाबाजारी हो रही है. विधायक ने मंईयां सम्मान योजना और सरकारी नौकरियों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए.

विधायक और रक्षा राज्य मंत्री का बयान (ETV BHARAT)

उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जबकि पैसे के बल पर प्रभावशाली लोगों के बच्चों को सरकारी पद मिल रहे हैं. सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि भाजपा के दबाव में कुछ परीक्षाएं रद्द की गई हैं और पार्टी जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन के दौरान जेएमएम से जुड़े लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की. उन्होंने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की.

वहीं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल समेत परीक्षाओं में कथित घोटाले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन किया जा रहा है. संजय सेठ ने आरोप लगाया कि झारखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने दावा किया कि यहां सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि पदों की कथित खरीद-फरोख्त तक के आरोप सामने आए हैं. उन्होंने अलग-अलग सरकारी पदों के लिए करोड़ों रुपये के लेन-देन के आरोप लगाए.