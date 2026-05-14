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मेरठ में सियासी घमासान: पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर सड़कों पर उतरी भाजपा, सपा के खिलाफ हल्ला बोल

मेरठ में भाजपा कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति (महिला मोर्चा) ने भारी संख्या में एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सपा के नेता चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर अब बौखलाहट में प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.

​मेरठ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग ने सड़क पर संग्राम का रूप ले लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ सहित पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे न केवल प्रधानमंत्री का अपमान, बल्कि पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य करार दिया है.

भाजपा मेरठ के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ​"समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध जिन असंसदीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत निंदनीय है. प्रधानमंत्री किसी एक दल या पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव होते हैं. सपा आज धर्म और बिरादरी के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है." ​

'पीएम का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे'

विवेक रस्तोगी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "भाजपा के कार्यकर्ता और हमारी मातृशक्ति किसी भी कीमत पर न तो देश का विभाजन होने देंगे और न ही लोगों के मन को बंटने देंगे. चुनाव को देखते हुए सपा द्वारा कराई जा रही इस प्रकार की सोची-समझी टिप्पणियों का हम पुरजोर विरोध करते हैं. प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनका अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे." भाजपा का मानना है कि सामान्य समाज जीवन में भी जिन शब्दों का प्रयोग वर्जित है, उन शब्दों का इस्तेमाल सपा सांसद ने प्रधानमंत्री के लिए किया है.



'फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहती है सपा'

प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा विकास की राजनीति के बजाय जातियों और धर्मों में फूट डालकर सत्ता हासिल करना चाहती है. इस प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी संख्या ने यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के सम्मान में समाज का हर वर्ग खड़ा है. मेरठ में हुआ यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भाजपा और सपा के बीच यह 'शब्द युद्ध' और भी तेज होने वाला है. भाजपा अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और सपा को 'प्रधानमंत्री विरोधी' और 'मर्यादा हीन' दल के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है.



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