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देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, दतिया और बांकीपुर उसकी झलक, स्मार्ट मीटर काट रहा लोगों की जेब: दीपक बैज

बैज ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां करीब 40 सालों से उनके परिवार का कब्जा रहा, उसे बचाने में पार्टी असफल साबित हुई है. मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली विजय को लेकर बैज ने कहा कि ये जीत कई मायनों में बड़ी है.

बस्तर: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और बिहार की बांकीपुर सीट से बीजेपी की हार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. दीपक बैज ने कहा कि दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली. इससे ये पता चलता है कि भाजपा का राज अब सिमटता जा रहा है. बैज ने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. बैज ने यहां तक कहा कि जेन जी ने जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया उसका असर है कि बीजेपी की नैया डूबने लगी है.

देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू (ETV Bharat)

बीजेपी की देश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. दतिया और बांकीपुर में मिली चुनावी हार ये झलक मात्र है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज का बीजेपी पर निशाना

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी ने पूरे प्रदेश में दो महीने तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान को शुरू कर दिया है. इसके तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव, पंचायतों और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे और फॉर्म भरवाएंगे. दीपक बैज का कहना है कि महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को लागू कराने की मांग को लेकर जनता के बीच अभियान चलाया जा रहा है.

प्रदेश की जनता बढ़ते बिजली बिल से परेशान है और सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है. 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है. और बस्तर जिले में भी इसकी शुरुआत हुई है. जनअभियान के जरिए आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और बिजली से जुड़े मुद्दों पर जनता की आवाज को मजबूती मिलेगी: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

बैज की चेतावनी

दीपक बैज ने कहा कि जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है. बिजली बिल के नाम पर वसूली अभियान सरकार कर रही है. बैज ने कहा कि हम आंदोलन के जरिए जनता की आवाज बनेंगे और सरकार को स्मार्ट मीटर वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे.

