ETV Bharat / state

बीजेपी के राज में भाजपा पार्षदों ने रायपुर नगर निगम के जोन कार्यालय में लगाया ताला, जानिए क्या है वजह ?

रायपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा की सत्ता और नगर निगम प्रशासन के कामकाज पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए, जब भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए. हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भाजपा की महापौर हैं और जोन-8 के अध्यक्ष भी भाजपा के हैं. इसके बावजूद भाजपा पार्षदों को कांग्रेस पार्षदों के साथ मिलकर जोन कार्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी. शुक्रवार को पार्षदों ने कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाला और फिर दफ्तर में ताला जड़ दिया.

भाजपा पार्षदों का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रायपुर नगर निगम में शुक्रवार को एक ऐसा राजनीतिक नजारा देखने को मिला, जिसकी आमतौर पर कल्पना नहीं की जाती. भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ जोन-8 कार्यालय पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. दोनों दलों के पार्षदों ने कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकलवाया और कार्यालय में तालाबंदी कर दी. जोन अध्यक्ष भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए. इस घटनाक्रम ने भाजपा शासित नगर निगम के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.