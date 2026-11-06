बीजेपी के राज में भाजपा पार्षदों ने रायपुर नगर निगम के जोन कार्यालय में लगाया ताला, जानिए क्या है वजह ?
रायपुर नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है. लेकिन बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस के साथ मिलकर मोर्चा खोला है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 5:58 PM IST
रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा की सत्ता और नगर निगम प्रशासन के कामकाज पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए, जब भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए. हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नगर निगम में भाजपा की महापौर हैं और जोन-8 के अध्यक्ष भी भाजपा के हैं. इसके बावजूद भाजपा पार्षदों को कांग्रेस पार्षदों के साथ मिलकर जोन कार्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी. शुक्रवार को पार्षदों ने कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाला और फिर दफ्तर में ताला जड़ दिया.
भाजपा पार्षदों का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
रायपुर नगर निगम में शुक्रवार को एक ऐसा राजनीतिक नजारा देखने को मिला, जिसकी आमतौर पर कल्पना नहीं की जाती. भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ जोन-8 कार्यालय पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. दोनों दलों के पार्षदों ने कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकलवाया और कार्यालय में तालाबंदी कर दी. जोन अध्यक्ष भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए. इस घटनाक्रम ने भाजपा शासित नगर निगम के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
जनता की शिकायतों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
पार्षदों का आरोप है कि क्षेत्र में सड़क, नाली, सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम लंबे समय से लंबित हैं. कई बार निगम प्रशासन के सामने समस्याएं रखने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो रहा है. जनता रोज अपनी परेशानियां लेकर पार्षदों के पास पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही. इसी नाराजगी के चलते पार्षदों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
बीजेपी सरकार की व्यवस्था पर सवाल
रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, रायपुर के सांसद और विधायक भाजपा के हैं.
नगर निगम की महापौर और जोन-8 के अध्यक्ष भी भाजपा के हैं. इसके बावजूद भाजपा पार्षदों को अपने ही जोन कार्यालय में तालाबंदी करनी पड़ रही है. यह रायपुर में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति और निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने वाला घटनाक्रम है- श्रीकुमार मेनन, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष, रायपुर
कांग्रेस के साथ भाजपा पार्षदों की एकजुटता ने बढ़ाई सियासी हलचल
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह रहा कि भाजपा और कांग्रेस के पार्षद राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ विरोध करते नजर आए. रायपुर नगर निगम की सियासत में एक-दूसरे के सामने खड़े रहने वाले पार्षदों का एक मंच पर आना बताता है कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नाराजगी बढ़ी हुई है. भाजपा पार्षदों की इस नाराजगी ने पार्टी और निगम के भीतर समन्वय तथा प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
अब भाजपा निगम प्रशासन क्या देगा जवाब ?
पार्षदों ने साफ कर दिया है कि सड़क, नाली, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े लंबित काम जल्द पूरे होने चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो विरोध जारी रहेगा. अब सवाल यह है कि भाजपा शासित नगर निगम अपने ही पार्षदों की नाराजगी को कैसे दूर करेगा। क्या तालाबंदी के बाद अधिकारियों की नींद खुलेगी और जनता के अटके हुए काम शुरू होंगे, या फिर जोन-8 की समस्याएं आगे भी जस की तस बनी रहेंगी.