गंदे पेयजल की समस्या पर बीजेपी पार्षद ने निकाली दंडवत यात्रा, महापौर ने बताया- छपास की नौटंकी

बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास ने कहा, गंदे पानी से लोगों पर मंडरा रहा बीमारियों का खतरा, लेकिन निगम की तरफ से नहीं हो रहा शिकायतों का समाधान.

BJP COUNCILOR DANDWAT YATRA GWALIOR
बीजेपी पार्षद ने निकाली दंडवत यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 8:37 PM IST

ग्वालियर: इंदौर में गंदे पानी के चलते हुई कई मौतों की घटना के बाद प्रदेश के तमाम जिलों से गंदे पानी को लेकर क्षेत्रीय लोगों की शिकायतों का सैलाब उमड़ रहा है. ग्वालियर में भी पेयजल सप्लाई में सीवरेज युक्त पानी नालों से निकलने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही हैं. इस बीच ग्वालियर के एक पार्षद ने नगर निगम का विरोध करने का अनूठा तरीका निकाला.

दंडवत यात्रा के ज़रिए पार्षद का विरोध

ग्वालियर में लंबे समय से कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत आती रही हैं. कई बार जनसुनवाइयों के दौरान परेशान लोग घरों में आ रहे नाले जैसा पानी लेकर भी पहुंचे. लेकिन इंदौर की घटना के बाद अब विरोध प्रदर्शन में बदलने लगा है. सोमवार को जहां नगर सरकार की बैठक होना थी उस बीच वार्ड-21 के लोगों के साथ स्थानीय बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास ने श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिमा से परिषद कार्यालय तक दण्डवत यात्रा निकाली.

ग्वालियर में दंडवत यात्रा के ज़रिए पार्षद का विरोध (ETV Bharat)

शिकायतों की सुनवाई नहीं, महापौर की ठहरा रहे जिम्मेदार

उनके साथ चल रहे वार्ड वासी भी अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे जिन पर स्वच्छ पानी की मांग लिखी गई थीं. इस अनोखे प्रदर्शन पर लोगों का कहना था कि उनके वार्ड में कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है. पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स हो कर नलों में आ रहा है. शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है. दंडवत यात्रा करने वाले बीजेपी पार्षद का कहना था कि इतने गंदे पानी से लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है लेकिन शिकायतों का समाधान जोन की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है.

BJP councilor dandwat yatra gwalior
ग्वालियर में गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

'बीजेपी महापौर तक की सुनवाई नहीं, फिर ग्वालियर महापौर कैसे जिम्मेदार?'

इस मामले पर जब नगर परिषद की बैठक में पहुचीं महापौर शोभा सिकरवार से बात की गई तो उनका कहना था, "बीजेपी पार्षद का प्रदर्शन किस ओर इशारा करता है यह उन्हें नहीं पता. वे मीडिया में छाने के लिए इस तरह का स्टंट कर रहे हैं. शायद इस तरह वे अपनी कमियां छिपाना चाहते हैं. इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद वहाँ के महापौर इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं जबकि इंदौर में तो बीजेपी के ही महापौर हैं. जब सत्ता उनकी है तब बीजेपी के महापौर कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते है. तब ये समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में ग्वालियर में महापौर कैसे जिम्मेदार है."

BJP councilor dandwat yatra gwalior
ग्वालियर में गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

पेयजल संबंधी शिकायतों के लिए बनाया कंट्रोल रूम

इधर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है कि, ग्वालियर नगर निगम लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ग्वालियर क्षेत्र के हर निवासी को शुद्ध पेयजल मिले. जिसके लिए कई इलाकों में तिघरा डेम से मीठा पानी सप्लाई किया जाता है तो कई जगह नलकूप के ज़रिए टंकियों में पानी की सप्लाई की जाती है. लेकिन कई जगह पुरानी लाइनें हैं या सीवर लाइन के साथ पानी की पाइपलाइन पड़ी है. या बोरिंग ख़राब होने की वजह कुछ जगहों से शिकायत आती है. इसको लेकर एक एक्शन प्लान बनाया गया है स्मार्ट सिटी में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

संभावित कांटीमेनेशन पॉइंट चिह्नित कर दूर की जा रही समस्या

निगम कमिश्नर ने बताया कि दूषित जल को लेकर 59 शिकायतें मिली हैं. CM हेल्पलाइन पर लगायी गई थीं उन सभी का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. आधी से ज़्यादा शिकायतों का समाधान कर दिया गया है हालाँकि बाक़ी शिकायतों का निराकरण भी हो चुका है लेकिन अब तक उन्हें नागरिकों ने अपनी संतुष्टि नहीं दर्ज कराई है.

