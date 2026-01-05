ETV Bharat / state

गंदे पेयजल की समस्या पर बीजेपी पार्षद ने निकाली दंडवत यात्रा, महापौर ने बताया- छपास की नौटंकी

बीजेपी पार्षद ने निकाली दंडवत यात्रा ( ETV Bharat )

ग्वालियर: इंदौर में गंदे पानी के चलते हुई कई मौतों की घटना के बाद प्रदेश के तमाम जिलों से गंदे पानी को लेकर क्षेत्रीय लोगों की शिकायतों का सैलाब उमड़ रहा है. ग्वालियर में भी पेयजल सप्लाई में सीवरेज युक्त पानी नालों से निकलने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही हैं. इस बीच ग्वालियर के एक पार्षद ने नगर निगम का विरोध करने का अनूठा तरीका निकाला. दंडवत यात्रा के ज़रिए पार्षद का विरोध ग्वालियर में लंबे समय से कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत आती रही हैं. कई बार जनसुनवाइयों के दौरान परेशान लोग घरों में आ रहे नाले जैसा पानी लेकर भी पहुंचे. लेकिन इंदौर की घटना के बाद अब विरोध प्रदर्शन में बदलने लगा है. सोमवार को जहां नगर सरकार की बैठक होना थी उस बीच वार्ड-21 के लोगों के साथ स्थानीय बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास ने श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिमा से परिषद कार्यालय तक दण्डवत यात्रा निकाली. ग्वालियर में दंडवत यात्रा के ज़रिए पार्षद का विरोध (ETV Bharat) शिकायतों की सुनवाई नहीं, महापौर की ठहरा रहे जिम्मेदार उनके साथ चल रहे वार्ड वासी भी अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे जिन पर स्वच्छ पानी की मांग लिखी गई थीं. इस अनोखे प्रदर्शन पर लोगों का कहना था कि उनके वार्ड में कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है. पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स हो कर नलों में आ रहा है. शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है. दंडवत यात्रा करने वाले बीजेपी पार्षद का कहना था कि इतने गंदे पानी से लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है लेकिन शिकायतों का समाधान जोन की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है.