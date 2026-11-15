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गुरुग्राम में सुलह के बहाने बुलाकर भाजपा पार्षद और उनके पिता पर हमला, ससुर समेत 5 गिरफ्तार

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आपसी पारिवारिक विवाद को सुलझाने पहुंचे भाजपा पार्षद प्रथम वशिष्ठ और उनके पिता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता व अधिवक्ता प्रवीण वशिष्ठ पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शुक्रवार को गांव सिलोखरा में हुई इस वारदात में आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पिता-पुत्र पर धारदार हथियारों, हॉकी स्टिक और पिस्तौल के बट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और पार्षद के ससुर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सुलह के बहाने बुलाकर किया हमला: पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर-14 से भाजपा पार्षद प्रथम वशिष्ठ की शादी 20 फरवरी 2022 को सिलोखरा गांव निवासी सतबीर शर्मा की बेटी से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते पार्षद की पत्नी अक्टूबर 2025 से अपने मायके सिलोखरा में रह रही थीं.

बातचीत के बाद बढ़ी कहासुनी: पार्षद प्रथम वशिष्ठ ने बताया कि गुरुवार, 12 नवंबर को उनके ससुर सतबीर शर्मा ने फोन कर आपसी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही और उन्हें घर बुलाया. ससुर के बुलावे पर शुक्रवार, 13 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे प्रथम वशिष्ठ अपने पिता प्रवीण वशिष्ठ के साथ ससुराल पहुंचे. बातचीत शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

धारदार हथियारों और पिस्तौल के बट से वार: आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले से रची साजिश के तहत घर के दरवाजे बंद कर लिए और पिता-पुत्र पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने दोनों को लाठी-डंडों, हॉकी स्टिक और धारदार हथियारों से बेरहमी से पीटा. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ससुर सतबीर शर्मा ने भाजपा नेता प्रवीण वशिष्ठ के सिर पर पिस्तौल के बट से वार किया, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े. हमले के दौरान आरोपियों ने पार्षद प्रथम वशिष्ठ का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वे किसी को मदद के लिए फोन न कर सकें. शोर-शराबा सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर जमा हुए और किसी तरह घायल पिता-पुत्र को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (Gurugram Police)

अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर: घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल नजदीकी मेयोम अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी अस्पताल में उनका हालचाल जानने पहुंचे.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पांच गिरफ्तार: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 'मामले की सूचना मिलते ही सेक्टर-40 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल जाकर घायलों के बयान दर्ज किए. पार्षद प्रथम वशिष्ठ की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, हथियार से हमला करने और मोबाइल छीनने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीमों ने छापेमारी की और शनिवार शाम तक पार्षद के ससुर सतबीर शर्मा सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों और छीने गए मोबाइल फोन की बरामदगी के प्रयास कर रही है.'

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