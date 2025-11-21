बीजेपी पार्षद ने लगाए बजरंग दल के सदस्य पर आरोप,कहा छवि बिगाड़ने की हो रही कोशिश
भिलाई चरोदा के बीजेपी पार्षद ने बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2025 at 12:36 PM IST
भिलाई : नगर निगम पालिका भिलाई चरोदा वार्ड नंबर 12 के बीजेपी पार्षद तुलसीराम ध्रुव ने अपने समर्थकों के साथ मोर्चा खोला है. तुलसीराम ध्रुव ने बजरंग दल से जुड़े एक युवक पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है. तुलसीराम ध्रुव ने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.तुलसीराम ध्रुव ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए झूठी बातें फैलाई जा रही है.
एफआईआर दर्ज करने की मांग : एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े पार्षद तुलसीराम ध्रुव ने पुरानी भिलाई थाना में दुर्ग एसएसपी के नाम आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने पुष्पराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पार्षद का कहना है कि पुष्पराज सिंह उनके बारे में झूठी और भ्रामक अफवाहें फैला रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी पुष्पराज ने थाना परिसर में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. पार्षद तुलसीराम ध्रुव ने एसएसपी से कहा कि ऐसे गुंडा-बदमाशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें थाना परिसर में आने से रोका जाए.
छत्तीसगढ़ का आदिवासी पार्षद हूं, इसलिए लगातार टारगेट किया जा रहा है. महिला ने उनसे अपने बेटे के लिए मदद मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि उसके बेटे ने गलत किया है और कानून के तहत सजा मिलेगी. इसके बाद महिला सीधे बजरंग दल के पास चली गई. अगर पुष्पराज सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से धरने पर बैठेंगे और बड़ी संख्या में आएंगे- तुलसीराम ध्रुव, बीजेपी पार्षद
पुष्पराज सिंह ने भी लगाए आरोप : इसी मामले को लेकर 19 नवंबर को भिलाई-3 थाने में हिंदू संगठन के पुष्पराज सिंह ने कहा कि पीड़ित महिला ने उन्हें फोन करके सूचना दी थी, इसके बाद वे कार्रवाई के लिए थाने गए था. पुष्पराज ने पार्षद पर भी आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में पार्षद तुलसीराम ध्रुव का भी कुछ हद तक हस्तक्षेप था.
पार्षद ने महिला पर दबाव बनाया कि पिछले मामले में पैसे नहीं देने की वजह से पुलिस उन पर केस कर सकती है. महिला पर बार-बार दबाव डालकर उन्हें थाने जाने के लिए मजबूर किया गया.
वार्ड 12 के पार्षद तुलसीराम ध्रुव वार्ड की महिलाओं सहित अन्य लोगों के साथ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुष्पराज नाम का व्यक्ति उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है. पुरानी भिलाई की एक महिला ने आरक्षक के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी- पद्मश्री तंवर. पुलिस प्रवक्ता
कब शुरु हुआ विवाद : पूरे विवाद की शुरुआत एक दिन पहले हुई, जब भिलाई-3 की एक महिला ने थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद कुमार मेन्ढे यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया महिला हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची थी. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरक्षक मेन्ढे के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
