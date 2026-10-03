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फुटपाथ निर्माण पर कांग्रेस के बाद BJP पार्षदों ने भी खोला मोर्चा, रुकवाया काम, हरक सिंह ने सरकार को बताया 'राक्षस'

हरिद्वार: कुंभ मेले के बजट से बनाए जा रहे फुटपाथों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद भाजपा पार्षदों ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. गुणवत्ता और नियमानुसार कार्य न होने से नाराज पार्षदों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और फुटपाथ के निर्माण कार्य को रुकवा दिया. यहां कनखल क्षेत्र में कुंभ मेले के तहत कराए जा रहे निर्माण और सौंदर्यकरण के कार्यों पर कनखल में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया.

शनिवार को बंगाली मोड़ के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे फुटपाथ और सड़क चौड़ीकरण के काम को पार्षद भूपेंद्र कुमार, सचिन अग्रवाल, शुभम मेंदोला और प्रशांत सैनी ने रुकवा दिया. इस दौरान पार्षदों और स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार व लापरवाही का आरोप लगाया.

पार्षदों का कहना है कि, लगातार अधिकारियों से इस काम के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन स्थानीय पार्षद को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही. इसके साथ ही मौके पर काम भी घटिया क्वालिटी का कराया जा रहा है. उनके मुताबिक, ठेकेदार सुरक्षा के मानकों को दरकिनार कर निर्माण कर रहे हैं. इससे आने वाले समय में कोई भी दुर्घटना हो सकती है. पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी कामों की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों को कई महीने पहले खोद कर छोड़ दिया गया है. जिससे स्थानीय लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं.

हमारे वार्ड में क्या निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं आ रहे और न ही वर्क ऑर्डर दिखाया जा रहा है. सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए घाटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है. बंगाली अस्पताल के पास पहले नाले के पास लोहे की रेलिंग को हटाया गया और अब फुटपाथ बनाया जा रहा है. यहां सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कें खुदी हुई है. सड़क की मरम्मत कराने के बजाय फुटपाथ बनाया जा रहा है. यहां सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. यदि जल्द ही यह मनमानी नहीं रुकी तो इस मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी.

-भूपेंद्र कुमार, भाजपा पार्षद-

शहर में कुंभ मेले के बजट से कई जगह बिना किसी योजना के फुटपाथ बनाए जा रहे हैं. फुटपाथ के बीच में बिजली के खंभे और पेड़ों को हटाया नहीं जा रहा है. यदि कल कोई हादसा हो गया तो, जिम्मेदार विभाग पल्ला झाड़ लेगा. ऐसे फुटपाथ की आवश्यकता नहीं है, यह केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है. यदि जल्द ही यह मनमानी नहीं रुकी तो, स्थानीय जनता को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

-सचिन अग्रवाल, भाजपा पार्षद-

निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है. स्थानीय निवासी रफल सिंह चौधरी ने कहा कि,

कनखल क्षेत्र में चारों तरफ खुदाई चल रही है, जबकि जलभराव की मूल समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है. यहां हादसे हो रहे हैं और संबंधित विभाग अधिकारी और ठेकेदार किसी की सुन नहीं रहे हैं. आज तक ऐसे विकास कार्य नहीं देखे हैं. निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

-रफल सिंह चौधरी, स्थानीय निवासी-

कनखल क्षेत्र में तीन किलोमीटर सड़क के सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, जिसमें दो किलोमीटर का रेस्ट फुटपाथ भी बनाया जाना है. जनप्रतिनिधियों की जो आपत्ति है, उसका निराकरण किया जाएगा. सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. विभागीय जांच के साथ-साथ कुंभ मेले की इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी.

-योगेश कुमार, अधिशासी अभियंता, PWD-

हरक सिंह ने भाजपा सरकार को बताया राक्षस प्रवृत्ति: हरिद्वार में उत्तराखंड कांग्रेस के अधिवक्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कुंभ मेले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुंभ मेले के नाम पर हरिद्वार में भ्रष्टाचार हो रहा है. हरिद्वार में भाजपा की मेयर और भाजपा के पार्षद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा सरकार को राक्षस प्रवृत्ति तक बता दिया.

आज भाजपा पार्षद अपनी ही सरकार में आवाज उठा रहे हैं. इससे साबित होता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है. हर बार कुंभ मेले के नाम पर हजारों करोड़ रुपयों की बंदरबांट होना, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है. इस सरकार के राज में कुंभ बजट, बदरीनाथ और अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के नाम भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है. ये सनातनी नहीं, रावण राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं. ये लोग अपनी ही पार्टी की मेयर और पार्षदों का चीरहरण कर रहे हैं. क्योंकि आम जनता तो अपने जनप्रतिनिधि से ही सवाल पूछेगी. इसलिए इन्हें गंगा मां और चंडी देवी मां की हाय लगेगी.

-हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता-

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