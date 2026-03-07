लक्सर नगर पालिका में हंगामा, बीजेपी सभासदों ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार बना मुद्दा
पालिका सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 7, 2026 at 7:06 PM IST
लक्सर: नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सभासदों ने जमकर हंगामा किया. सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. नाराज सभासदों का कहना है कि नगर की मूलभूत समस्याओं को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है, जबकि जरूरी कार्यों को छोड़कर ऐसे कामों के टेंडर जारी किए जा रहे हैं, जो धरातल पर मौजूद ही नहीं हैं.
बता दें लक्सर नगर पालिका में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब भाजपा सभासदों ने अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. सभासदों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी की ठेकेदारों के साथ मिलीभगत है. नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है.
सभासदों का कहना है कि नगर में कई जगह सड़कों, नालों और नालियों की सख्त जरूरत है. इस संबंध में उन्होंने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से अवगत भी कराया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभासदों ने आरोप लगाया कि जिन कार्यों की नगर में आवश्यकता नहीं है, नगर पालिका द्वारा उन्हीं कार्यों के टेंडर अल्पकालीन में जारी कर दिए गए हैं, जबकि कई काम ऐसे हैं जो कागजों में दिखाए जा रहे हैं लेकिन जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है.
इसके अलावा सभासदों ने अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पिछले पांच दिनों से नगर पालिका कार्यालय नहीं आए हैं. आज भी सुबह 11 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे. सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई तो वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. साथ ही वे इस मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे.
वहीं, इस बाबत लक्सर नगर पालिका ई ओ मोहम्मद कामिल से बात की गई. उन्होंने कहा बे बुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं. आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. जांच कर ली जाए. जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी.
