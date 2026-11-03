BJP पार्षद ने की नस काटने की कोशिश; कानपुर नगर निगम के अफसरों पर लगाए आरोप
पार्षद ने कहा कि मन बनाकर उस्तरा लेकर आया था कि बात नहीं सुनी गई तो यहीं जान दे दूंगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:42 PM IST
कानपुर: नगर निगम वार्ड-37 अशोक नगर से पार्षद पवन गुप्ता ने निगम परिसर में अपनी नस काटने की कोशिश की. मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने किसी तरह उन्हें काबू में करके उस्तरा छीन लिया. घटना की सूचना पर स्वरुप नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालने शुरू किए.
पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे थे. वह अपने क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों और फाइलों के अटके होने की जानकारी मांग रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. पवन गुप्ता का आरोप है, विकास कार्यों की फाइलें जानबूझकर दबाई जा रही हैं.
जनता के काम नहीं हो रहे हैं और दीपावली जैसे त्योहार पर लोग घर आकर घेराव कर रहे हैं. जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आज मन बनाकर उस्तरा लेकर आया था कि बात नहीं सुनी गई तो यहीं जान दे दूंगा.
जब उन्होंने जेब से उस्तरा निकालकर कलाई पर फेरने की कोशिश की, तो अधिकारी वहां से हट गए और पास मौजूद पार्षद विकास जायसवाल, पार्षद लक्ष्मी कोरी व कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर अनहोनी होने से बचा लिया.
महापौर और अधिकारियों पर आरोप: पार्षद पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय और उनके बेटे अमित पांडेय के इशारे पर काम रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मनगर चौराहा धंसने के तीन साल बाद भी काम अधूरा है. 80 फीट रोड पर नाला निर्माण तो हो गया, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हुई.
पार्षद ने जोन-4 के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोनल अधिकारी राजेश सिंह और अधिशासी अभियंता मीनाक्षी अग्रवाल जनता के प्रस्तावों पर काम नहीं कर रहे हैं. यदि इन दोषी अधिकारियों को नहीं हटाया गया और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे.
लखनऊ तक पहुंची अंदरूनी कलह: महापौर प्रमिला पांडेय और भाजपा पार्षदों के बीच की कलह नई नहीं है. 31 अक्टूबर को पवन गुप्ता समेत पांच पार्षदों ने लखनऊ में भाजपा के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात कर महापौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम पर प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि जोन-4 के विकास कार्यों की जो भी फाइलें किसी कारण से रुकी हुई थीं, उन्हें आज ही स्वीकृत कर आगे बढ़ा दिया गया है. साथ हीं संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में फाइलों को लेकर ऐसी लापरवाही न बरती जाए.
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