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BJP पार्षद ने की नस काटने की कोशिश; कानपुर नगर निगम के अफसरों पर लगाए आरोप

BJP पार्षद ने की नस काटने की कोशिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: नगर निगम वार्ड-37 अशोक नगर से पार्षद पवन गुप्ता ने निगम परिसर में अपनी नस काटने की कोशिश की. मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने किसी तरह उन्हें काबू में करके उस्तरा छीन लिया. घटना की सूचना पर स्वरुप नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालने शुरू किए.

पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे थे. वह अपने क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों और फाइलों के अटके होने की जानकारी मांग रहे थे. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. पवन गुप्ता का आरोप है, विकास कार्यों की फाइलें जानबूझकर दबाई जा रही हैं.

BJP पार्षद ने की नस काटने की कोशिश. (Video Credit: ETV Bharat) जनता के काम नहीं हो रहे हैं और दीपावली जैसे त्योहार पर लोग घर आकर घेराव कर रहे हैं. जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आज मन बनाकर उस्तरा लेकर आया था कि बात नहीं सुनी गई तो यहीं जान दे दूंगा. जब उन्होंने जेब से उस्तरा निकालकर कलाई पर फेरने की कोशिश की, तो अधिकारी वहां से हट गए और पास मौजूद पार्षद विकास जायसवाल, पार्षद लक्ष्मी कोरी व कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर अनहोनी होने से बचा लिया. महापौर और अधिकारियों पर आरोप: पार्षद पवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय और उनके बेटे अमित पांडेय के इशारे पर काम रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मनगर चौराहा धंसने के तीन साल बाद भी काम अधूरा है. 80 फीट रोड पर नाला निर्माण तो हो गया, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हुई.