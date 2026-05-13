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भाजपा कोर ग्रुप में बदलाव, अरुण साव, विजय शर्मा ओपी चौधरी शामिल, बृजमोहन, रामविचार, गौरीशंकर बाहर

बीजेपी कोर ग्रुप रायपुर ( ETV Bharat Chhattisgarh )