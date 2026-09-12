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लखनऊ में BJP कोर कमेटी की बैठक; सेवा संकल्प अभियान पर चर्चा, चुनावी तैयारियों पर मंथन

लखनऊ में BJP कोर कमेटी की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )