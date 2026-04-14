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हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की पंचकूला में बैठक, 20 अप्रैल को तय होंगे प्रत्याशियों के नाम

पंचकूला: भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश कार्यालय ‘पंचकमल’ में आज, मंगलवार को कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डा. सुधा यादव, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, डा. कमल गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु, संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा समेत कोर ग्रुप समिति के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम व अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा: करीब दो घंटे तक चली कोर ग्रुप की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पीएम के मन की बात कार्यक्रम समेत पार्टी के आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई. सभी नेताओं ने होने वाले नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया.

संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार की नीतियों पर विस्तृत चर्चा की. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बैठक में संगठनात्मक विषयों को रखा. प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया, ताकि पार्टी और सरकार की नीतियां और अधिक प्रभावी तरीके से जन-जन तक पहुंच सकें. राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी आगामी चुनावी रणनीतियों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की. बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी समय में विभिन्न जन-संपर्क अभियान, सामाजिक कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक गति दी जाएगी.

बिल के समर्थन में रेजुलेशन की तैयारी: बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल आ रहा है, इसकी रणनीति बनाई गई है. भाजपा का महिला मोर्चा इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगा. बिल के समर्थन में पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों से रेजुलेशन तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को हर कदम पर सशक्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी. आज गौरव महसूस हो रहा है कि इस अभियान से लाखों बेटियों को जीवनदान मिला और एक कुरीति का अंत हुआ. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं के माध्यम से बेटियों को सशक्त कर रही है. नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा से ही महिला सखी योजना का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री का विजन है कि महिलाएं मजबूत हों और विकसित भारत के संकल्प में उनकी प्रमुख भूमिका रहे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए.

कमेटी रणनीति पर गति से करेगी काम: सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सदा ही चुनाव के लिए तैयार रहती है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली कमेटी गठित करेंगे, जिससे आगे की रणनीति पर गति से काम होगा. उन्होंने प्रदेशवासियों को डा. भीम राव अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए कहा कि आज पूरा देश डा. अंबेडकर की जयंती मना रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया.

"कांग्रेस ने अंबेडकर को नीचा दिखाया": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आजादी के बाद डा. अंबेडकर को किसी ने सम्मान दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डा. अंबेडकर को नीचा दिखाने का काम किया. कांग्रेस ने उनके नाम पर वोट तो लिए लेकिन उन्हें अपमानित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संविधान की किताब को उठाकर अलग-अलग स्थानों पर घूमकर डा. अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े पांच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर उनको सम्मान दिया है.

मंत्री और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगी: बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि आज की बैठक में पार्टी स्तर पर चलाए गए प्रशिक्षण महाअभियान, पार्टी का स्थापना दिवस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अलावा पार्टी की होने वाली नियमित बैठकें, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसके लिए पार्टी ने मंत्री और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है. इसके अलावा जहां-जहां उप-चुनाव है वहां तीन सदस्यीय कमेटी का पहले ही गठन हो चुका है. इस कमेटी में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और महामंत्री को शामिल किया गया है.