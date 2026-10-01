आज बीजेपी की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी, पार्टी ने अभी से कसी कमर
बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दिखे मोहन और शिवराज, कमजोर सीटों पर मंथन, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज भोपाल में. बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 9:50 AM IST
भोपाल : बीेजेपी में आगामी नगरीय निकाय, लोक सभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर गंभीर चर्चा हुई है. मध्यप्रदेश बीजेपी के नवागत प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी रेखा वर्मा की मौजूदगी में कोर कमेटी की दूसरी बैठक हुई. बैठक में मध्यप्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई. इसके लिए सरकार की नीतियों को और किस तरह प्रभावी तरीके से नीचे तक पहुंचाया जा सके, इसे लेकर भी मंथन हुआ. करीबन चार घंटे कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया कि कमजोर सीटों पर संगठन को मजबूत करने अभी से तैयारी शुरू की जाएगी. अब प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी 1 अक्टूबर को बीजेपी में प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों और मोर्चाे के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे.
जहां पार्टी कमजोर, वहां से होगी शुरुआत
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई. खासतौर से जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही है और जहां बीजेपी की जीत का अंतर कम रहा है, वहां पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा सतर तक संगठन की समीक्षा करेगी. पार्टी के सामने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय के चुनाव हैं. इसे देखते हुए बैठक में क्षेत्रवार रणनीति बनाने पर चर्चा की गई.
इसके अलावा युवाओं को पार्टी विचारधारा से जोड़ने और सरकार की योजनाओं के जरिए संदेश देने की रणनीति बनाने पर भी विचार किया गया. उधर अब प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और प्रदेश सह प्रभार रेखा वर्मा गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा संभाग प्रभारियों और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में शामिल होंगी.
कोर कमेटी की बैठक में मोहन और शिवराज
उधर कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ला, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, पूर्व केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल हुए. हालांकि केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक में शामिल नहीं हुए. प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सभी नेता को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें.
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उधर बीजेपी में बैठक के पहले प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और स्थानीय विधायक के साथ बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता के घर पहुंचे और भोजन किया. वे वीर सावरकर पार्क के पास बूथ क्रमांक 49 के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता के घर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के महत्व का संदेश दिया.