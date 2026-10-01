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आज बीजेपी की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी, पार्टी ने अभी से कसी कमर

बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में दिखे मोहन और शिवराज ( Source- MP Jansampark )

भोपाल : बीेजेपी में आगामी नगरीय निकाय, लोक सभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने पर गंभीर चर्चा हुई है. मध्यप्रदेश बीजेपी के नवागत प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी रेखा वर्मा की मौजूदगी में कोर कमेटी की दूसरी बैठक हुई. बैठक में मध्यप्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई. इसके लिए सरकार की नीतियों को और किस तरह प्रभावी तरीके से नीचे तक पहुंचाया जा सके, इसे लेकर भी मंथन हुआ. करीबन चार घंटे कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया कि कमजोर सीटों पर संगठन को मजबूत करने अभी से तैयारी शुरू की जाएगी. अब प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी 1 अक्टूबर को बीजेपी में प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों और मोर्चाे के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे.

जहां पार्टी कमजोर, वहां से होगी शुरुआत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई. खासतौर से जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही है और जहां बीजेपी की जीत का अंतर कम रहा है, वहां पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा सतर तक संगठन की समीक्षा करेगी. पार्टी के सामने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय के चुनाव हैं. इसे देखते हुए बैठक में क्षेत्रवार रणनीति बनाने पर चर्चा की गई.