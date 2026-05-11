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बीजेपी कोर कमेटी की 12 और 13 मई को बैठक, संगठन के कामों की पार्टी करेगी रायपुर में समीक्षा

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी के साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है. अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी.

BJP core committee meeting
संगठन के कामों की पार्टी करेगी समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 3:50 PM IST

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रायपुर: कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 12 मई को बीजेपी कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. बैठक के अगले दिन 13 मई को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित कि गई है. बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहेंगे.

12 और 13 मई को होने वाली बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर पार्टी में चर्चा के साथ वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन दिया जाएगा. इसके साथ ही भाजपा संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे.


बीजेपी कोर कमेटी की 12 और 13 मई को बैठक

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी में एक नियमित अंतराल के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है. उसके पहले कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की जाती है. इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा".

संगठन के कामों की पार्टी करेगी समीक्षा (ETV Bharat)

जितने हमारे संगठन के कार्य चल रहे हैं या जो संपन्न हो गए हैं. उनकी समीक्षा होगी. इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी. बैठक में रणनीति को लेकर उन्होंने कहा विभिन्न विषय होते हैं जिसमें समीक्षा और आगामी योजनाओं पर बात होती है. 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात आएगी: अमित चिमनानी, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता

पार्टी आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेगी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली बैठक में भाजपा संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे. इसके साथ ही साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है. क्योंकि इन दो दिनों की बैठक में कार्यकर्ता और प्रदेश कार्य समिति के लोग रहेंगे इस वजह से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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