बीजेपी के इंटर्नल सर्वे ने उड़ाई विधायकों की नींद, आज की कोर कमेटी बैठक में कुछ बड़ा होने की उम्मीद
बीजेपी ने अलग-अलग पैरामीटर पर सर्वे किया है, इस सर्वे के आधार पर सभी विधायकों को तीन अलग-अलग जोन में रखा गया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 14, 2026 at 11:41 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा के इंटरनल सर्वे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. कई पैरामीटर पर विधायकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं तो वहीं आने वाली आज होने जा रही कोर ग्रुप की बैठक पर सबकी नजरें लगी हुई हैं.
बीजेपी के इन्टरनल सर्वे से विधायकों में हड़कंप: उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों भाजपा के इंटरनल सर्वे की बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है. उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे की चर्चा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. पार्टी ने कई अलग-अलग पैरामीटर पर यह सर्वे किया है और इस सर्वे के आधार पर सभी विधायकों को तीन अलग-अलग जोन में रखा गया है. इसमें से सबसे खतरनाक रेड जोन है. यानी कि जो विधायक रेड जोन में हैं, उनकी सीट पर खतरा मंडरा रहा है. साफ है कि उस सीट पर ग्राउंड से फीडबैक सर्वे रिपोर्ट में ठीक नहीं हैं और अगले चुनावों में विधायक जी का टिकट कटना तय है.
वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं: वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप बताते हैं कि-
राजनीति में एक बुनियादी सिद्धांत है कि पार्टी अपनी जीत को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लेती है. वहीं भाजपा का अपना एक सेट पैटर्न है. पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है जो कि बहुत बड़ा है और ग्रास रूट तक फैला है. पार्टी की अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिन पर वह अपने नेताओं को परखती है और उसी हिसाब से चुनाव में जाने का फैसला लेती है.
-कुलदीप, वरिष्ठ पत्रकार-
पहाड़ी नेताओं ने मैदान में पलायन किया: उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यह चुनावी इतिहास भी है कि यहां पर बहुत सारे नेताओं ने पहाड़ से मैदान में पलायन किया है. पहाड़ों की विधानसभा सीट छोड़कर उन्होंने मैदान में अपनी सीट तलाशी है और अपना राजनीतिक भविष्य देखा है. यही वजह है कि यह पैटर्न भाजपा के विधायकों में भी देखने को मिल रहा है और ज्यादातर विधायक पहाड़ों की विधानसभा सीटों को छोड़कर मैदान में अपने लिए एक सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं.
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से उदाहरण पेश करने की कोशिश: वहीं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से केंद्र में देखने को मिला है कि पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक युवा नेता को आगे बढ़ाया है इससे यह संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं को बढ़ावा दिया है. यह दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एज फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यह दूसरे टर्म की सरकार है और इस तरह से लगातार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है. ऐसे में सरकार विरोधी रुझान (एंटी इनकंबेंसी) भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है. उसके प्रभाव को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाना है. वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोगों के लिए पहचानी जाती है. तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग तरह का प्रयोग कर सकती है.
मंत्री विधायक अपनी विधानसभा सीट पर फोकस करें- भट्ट: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे और सामने आ रही विधायकों की रिपोर्ट को लेकर जब पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो उनका कहना है कि-
निश्चित रूप से पार्टी का यह लक्ष्य रहता है कि हर मंत्री विधायक अपनी विधानसभा सीट पर फोकस करे. पिछले दिनों इस तरह की चर्चाएं हो रही थी तो पार्टी ने इस संबंध में स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि विधायक अपनी विधानसभा सीट पर अपना ध्यान केंद्रित करें. जितना समय बचा हुआ है उस समय में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम करवाएं. पार्टी का सर्वे एक पार्टी की परंपरा और पद्धति का हिस्सा है. दो सर्वे केंद्र द्वारा किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर भी एक सर्वे करवाया जा चुका है और एक और करवाया जाएगा.
-महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-
चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य: महेंद्र भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव में जीत एकमात्र लक्ष्य होता है. अंत में जीत को ही महत्व दिया जाता है. केंद्रीय नेतृत्व यह तय करता है कि किस नेता की कहां पर जीत के ज्यादा संभावनाएं हैं और उस हिसाब से अंतिम निर्णय लिया जाता है.
पार्टी जीत के फैक्टर को देखकर लेती है फैसला- दलीप रावत: लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि-
राजनीति एक शतरंज का खेल है. कौन कहां फिट बैठता है, यह पार्टी तय करती है. पार्टी कई तरह के समीकरणों पर विचार करती है. जिस नेता की जहां उपयोगिता होगी, उसका वहीं प्रयोग किया जाएगा.
-दलीप रावत, बीजेपी विधायक, लैंसडाउन-
पार्टी जो उचित समझेगी वो फैसला लेगी: सीट बदलने वाले नेताओं के टिकट कटने के सवाल पर दलीप रावत ने कहा कि पार्टी जैसा चाहेगी, उस तरह से काम होगा. पार्टी अगर उचित समझेगी तो सरकार लाने के लिए जिताऊ कैंडिडेट को जहां उपयोगी समझेगी वहां से लड़वाएगी.
सीट बदलना समाधान नहीं- चमोली: भाजपा के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि-
मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जो विधायक जिस सीट से चुनाव लड़ते हुए आए हैं और जीते हुए आए हैं, उन्हें इस विधानसभा सीट पर फोकस करना चाहिए. क्योंकि जहां के लोगों ने आपको बनाया है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी आपकी है. सीट बदलना कोई समाधान नहीं है. अगर वहां पर कोई समस्या है तो अभी समय है, उसको दूर किया जा सकता है. अगर एंटी इनकंबेंसी है तो उसे ठीक करने का अभी समय है.
-विनोद चमोली, बीजेपी विधायक-
परिवारवाद वाले नेताओं के लिए राह आसान नहीं: चमोली ने कहा कि इस तरह से सीट बदलना कोई समाधान नहीं है. लेकिन पार्टी समय के अनुसार निर्णय लेती है. पार्टी देखेगी की सरकार की वापसी कैसे होती है. उसी हिसाब से पार्टी अपना फैसला लेगी. वहीं इसके अलावा 70 की उम्र पार कर चुके विधायक जो कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बच्चों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उनको लेकर विनोद चमोली का कहना है कि यह इतना आसान नहीं रहने वाला है.
बीजेपी के इंटर्नल सर्वे को कांग्रेस ने बौखलाहट बताया: दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा के इस इंटरनल सर्वे और उसके जरिए विधायकों के टिकट काटने के पीछे उसकी बौखलाहट को वजह बताया है. कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि-
भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक अपनी हार को देखते हुए पहले ही अपनी विधानसभा सीटों से भागने की तैयारी में हैं. जो विधायक अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं यह भाजपा की बौखलाहट को दिखाता है. भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा करती है कि 2027 में वह जीतकर आएगी. तो बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है.
-प्रीतम सिंह, कांग्रेस विधायक-
प्रीतम सिंह ने सवाल किया कि बीजेपी अपने विधायकों पर शंका व्यक्त कर रही है. इस तरह के सर्वे से क्यों विधायकों को डराने का काम कर रही है.
हरक को पता कौन कहां जाना चाहता है: वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि-
उनके हर एक विधानसभा सीट के प्रत्याशी के नाम उनकी उंगलियों पर हैं. मेरे पास इस बात की भी जानकारी है कि कौन सा नेता कहां भागने की तैयारी कर रहा है. उदाहरण के तौर पर धनौल्टी विधायक प्रीतम पंवार मैदान की सीट में आना चाह रहे हैं. इसी तरह से और भी कई भाजपा नेता हैं जो कि अपनी सीट छोड़कर भागने की तैयारी में हैं.
-हरक सिंह रावत, नेता कांग्रेस-
