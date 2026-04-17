नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति का गठन, ये पांच नेता शामिल
हरियाणा बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य संकल्प पत्र निर्माण समिति का गठन किया. समिति में पांच नेताओं को शामिल किया गया है.
Published : April 17, 2026 at 1:50 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य संकल्प पत्र निर्माण समिति का गठन कर दिया है. समिति में पांच नेताओं को शामिल किया गया है. जिसमें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, सुरेंद्र पूनिया, कोमल सैनी, वेदपाल एडवोकेट और सुभाष चंद्र शामिल हैं.
10 मई को होगी वोटिंग: बता दों कि हरियाणा में 7 शहरी स्थानीय निकाय और 6 निकायों के एक-एक वार्ड के उपचुनाव में मतदान होगा. 10 मई को वोटिंग होगी. 13 मई को नतीजे आएंगे. मेयर व चेयरमैन के लिए सीधे वोट पड़ेंगे. पंचायती राज संस्थाओं के 528 पदों पर उपचुनाव भी साथ होंगे. इनके नतीजे वोटिंग के दिन ही आ जाएंगे. ऐसे में 17 मई से शुरू हो रहे प्रचंड गर्मी वाले जेठ यानी ज्येष्ठ (अधिक मास) से पहले ही पूरे एक माह चुनावी गर्मी रहेगी.
करीब 2 हजार ईवीएम का होगा इस्तेमाल: राजनीति दलों के लिए मिनी मुकाबला माने जाने वाले ये चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे. 2 हजार से ज्यादा ईवीएम लगेंगी. यह हर पद के लिए अलग- अलग होंगी. वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा. ऐसे में वोट सही पड़ा या नहीं, यह नहीं देख पाएंगे. 'नोटा' का विकल्प होगा, लेकिन इसे सबसे ज्यादा वोट मिले तो पहले की तरह चुनाव रद्द नहीं होगा. नोटा के बाद जिस प्रत्याशी के अधिक वोट होंगे, वो विजयी माना जाएगा.
पंच के चुनाव में नहीं होगा नोटा: पंच के चुनाव में 'नोटा' नहीं है. मतदाता सूची विधानसभा चुनाव की ली है. किसी का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, पर निकाय की सूची में नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आवेदन देकर 25 अप्रैल तक नाम शामिल करा सकेंगे. पंचायतों के लिए यह समयसीमा 21 अप्रैल है. राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने बताया कि वोटिंग बढ़ाने को ऊंचे भवनों व कॉलेजों में भी टीमें जाएंगी.
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