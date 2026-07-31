ETV Bharat / state

खोंगापानी की बदहाल सड़कें, कांग्रेस-भाजपा ने गड्ढों पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन

खास बात ये रही कि सियासी मतभेद भुलाकर कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने एक साथ प्रदर्शन किया

Congress and BJP hold protests in MCB
एमसीबी में कांग्रेस बीजेपी का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नगर पंचायत खोंगापानी में लगातार बारिश हो रही है. यहां मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों की सड़कों में भी जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं. बारिश में पानी से लबालब भरे इन गड्ढों के कारण हर दिन दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं.

कांग्रेस भाजपा नेताओं का एक साथ प्रदर्शन

नगर पंचायत खोंगापानी की कथित लापरवाही के विरोध में शुक्रवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. राजनीतिक मतभेद भुलाकर कांग्रेस और भाजपा के नेता, दोनों दलों के पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एक साथ सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बने पानी से भरे गहरे गड्ढों में बैठकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

एमसीबी के खोंगापानी में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई बार नगर पंचायत की मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को सड़क की बदहाली से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी सड़क मरम्मत के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई. लाखों रुपये खर्च होने के दावे किए गए, लेकिन पहली ही बारिश में सड़कें फिर उखड़ गईं. अब स्थिति पहले से अधिक खराब हो चुकी है और लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है.

लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के अधिकारी कार्यालयों में बैठकर कागजों पर विकास के दावे कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है. बदहाल सड़कें प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं.

हादसे का खतरा बना हुआ है. खोंगापानी की जनता परेशान है. हर साल बरसात में पंचायत के द्वारा ही गड्ढा भरा जाता रहा है-जगदीश मधुकर, जिला महासचिव

बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. जनता के हित में हम पानी में भीगकर प्रदर्शन कर रहे हैं-मो. इरशाद, पार्षद, नगर पंचायत खोंगापानी

ये चेतावनी भी दी गई

प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि इन जानलेवा गड्ढों के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी. उन्होंने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए.

प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा तथा नगर पंचायत कार्यालय का घेराव कर व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा.

MCB में सरस्वती साइकिल योजना में लापरवाही, बारिश के बीच खुले में पड़ी कई साइकिलें, अधिकारी ने बताई वजह

Explainer : धीमा पड़ा मानसून, क्या सूखे रह जाएंगे उम्मीदों के बांध, जलाशयों में कितना बचा जल ?

TAGGED:

PROTEST IN KHONGAPANI
MCB DISTRICT ROADS
बारिश में एमसीबी का बुरा हाल
नगर पंचायत खोंगापानी
BJP CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.