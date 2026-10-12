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Explainer- SIR पर मजबूत दावेदारी वाली राजनीति, बीजेपी कांग्रेस में कौन किस पर भारी, युवा वोटर्स के लिए बड़ी तैयारी

रायपुर : मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध कैंपेन लॉन्च कर रखा है. जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं. इसका असर कांग्रेस पार्टी को मिलते जन समर्थन के आधार पर है. जिसमें युवाओं की एक बड़ी फौज कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस ने पूरे मुद्दे को ही हाईजैक कर लिया है. हालांकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है. ये बातें अब राजनीतिक रूप से सामने भी आनी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने से भले गुरेज कर रहे हो, कि इसका कोई असर नहीं है लेकिन जिस तरीके से विरोध दिनों दिन बड़ा हो रहा है वह मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में चल रही सरकारों के लिए चिंता और चुनौती दोनों बन रहा है.

छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रही है. स्थानीय मुद्दे फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस वैसे मुद्दों को तो उठा रही है लेकिन उतना दबाव नहीं बना रही है. जितना राज्य के स्थानीय मुद्दों से राजनीति को जगह दी जा सकती है. राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जिस तरीके का आधार कांग्रेस ने खड़ा किया है छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की चीज देखने को मिल रही हैं. छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे उन्होंने यहां पर इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया था. जिस तरीके से जन समर्थन और पार्टियों का सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है वह कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक जमीन और जनाधार को मजबूत करने के लिए राजनीति की एक बड़ी लाइन कही जा सकती है.



युवा वोटर्स के लिए बड़ी तैयारी (Etv Bharat)

यूपी चुनाव को भजाने की मंशा

कांग्रेस के लिए मुद्दे की तुरूप के पत्ते से कम नहीं है, और इसे कांग्रेस हर हाल में भजाना चाहती है. दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे के कैंपेन को इतने बड़े तरीके से लांच करने के पीछे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मनसा कहीं जा सकती है. हालांकि कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए टास्क स्टेट के तौर पर है. छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसके ज्यादा मुखर होने की वजह भी है छत्तीसगढ़ का उत्तर प्रदेश से संस्कृत नाता है. ऐसे में यहां की राजनीति उत्तर प्रदेश में समझी जाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर छत्तीसगढ़ पर होता है.

छत्तीसगढ़ से यूपी साधने की तैयारी (Etv Bharat)

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 9 अक्टूबर को जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोप को लेकर निर्वाचन आयोग इसकी जांच के लिए एक महीने का स्पेशल ड्राइव भी चलाया है. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाएंगे और सभी लोगों की जानकारी लेंगे. इसका मूल मकसद यही है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं या जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उनका भौतिक सत्यापन एक बार फिर कर लिया जाए.

एक महीने तक चलेगा कैंपेन

मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती रहती है. लेकिन इस बार गहन पुनरीक्षण इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि भारत में सीधे तौर पर मतदाता सूची की समीक्षा की जा सके और कुल मतदाताओं का आंकलन निकाला जा सके. यह कैंपेन पूरे छत्तीसगढ़ में 8 अक्टूबर से लांच किया गया है और यह एक महीने तक चलेगा जिसमें पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी.

नाम काटे जाने के सवाल पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि हम लोग एक बार फिर से जांच करवा रहे हैं उसके बाद ही कोई तथ्यगत आंकड़ा सामने आएंगे. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय में 2 लाख 91 हजार युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के पहली बार के नए मतदाता अब होंगे.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो सर्वे का काम किया जा रहा है उसमें जिस तारीख को सर्वे होगा अगर उस तारीख से लेकर चुनाव के आने तक की तारीख में कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो उसका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा. यह प्रक्रिया भी इस बार शुरू की गई है जो पहली बार पूरे भारत देश में की जा रही है.





काग्रेस प्रभारी का एसआईआर पर तर्क

कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि अभी तक जो बातें भाजपा के लोग कह रहे थे राहुल गांधी ने उसे पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया. राहुल गांधी ने पूरे दस्तावेज के साथ पूरे तथ्यों के साथ सारी बात को सामने रख दिया है. राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देकर वोट चोरी की जानकारी दी गई है. वोट चोरी पकड़ी गई है अब वह प्रेस नोट जारी कर रहे हैं.

वोट चोरी और जनता से गद्दारी देश में नहीं चलेगी. यही वजह है हम लोग सड़क पर आ गए हैं और सदन में ही इस मामले को लेकर हम जाएंगे. यह केवल वोट चोरी नहीं है बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला करने का काम किया जा रहा है- सुखदेव भगत, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस





इलेक्शन कमीशन ने रखी दी है बात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने इस पूरे मामले में कहा कि इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है. निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी निर्वाचन आयुक्तों ने इसमें अपना पक्ष रखा है अब इसमें एक किसी तरह की कोई विरोध या विवाद की बात बची नहीं है.