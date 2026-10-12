Explainer- SIR पर मजबूत दावेदारी वाली राजनीति, बीजेपी कांग्रेस में कौन किस पर भारी, युवा वोटर्स के लिए बड़ी तैयारी
छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ केंद्र के खिलाफ मुखर है.आखिर कौन किस पर है भारी.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 1:37 PM IST
रायपुर : मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध कैंपेन लॉन्च कर रखा है. जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं. इसका असर कांग्रेस पार्टी को मिलते जन समर्थन के आधार पर है. जिसमें युवाओं की एक बड़ी फौज कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही है. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस ने पूरे मुद्दे को ही हाईजैक कर लिया है. हालांकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है. ये बातें अब राजनीतिक रूप से सामने भी आनी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने से भले गुरेज कर रहे हो, कि इसका कोई असर नहीं है लेकिन जिस तरीके से विरोध दिनों दिन बड़ा हो रहा है वह मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में चल रही सरकारों के लिए चिंता और चुनौती दोनों बन रहा है.
छत्तीसगढ़ में बड़ा असर
छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रही है. स्थानीय मुद्दे फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस वैसे मुद्दों को तो उठा रही है लेकिन उतना दबाव नहीं बना रही है. जितना राज्य के स्थानीय मुद्दों से राजनीति को जगह दी जा सकती है. राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जिस तरीके का आधार कांग्रेस ने खड़ा किया है छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की चीज देखने को मिल रही हैं. छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे उन्होंने यहां पर इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया था. जिस तरीके से जन समर्थन और पार्टियों का सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है वह कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक जमीन और जनाधार को मजबूत करने के लिए राजनीति की एक बड़ी लाइन कही जा सकती है.
यूपी चुनाव को भजाने की मंशा
कांग्रेस के लिए मुद्दे की तुरूप के पत्ते से कम नहीं है, और इसे कांग्रेस हर हाल में भजाना चाहती है. दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे के कैंपेन को इतने बड़े तरीके से लांच करने के पीछे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मनसा कहीं जा सकती है. हालांकि कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए टास्क स्टेट के तौर पर है. छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसके ज्यादा मुखर होने की वजह भी है छत्तीसगढ़ का उत्तर प्रदेश से संस्कृत नाता है. ऐसे में यहां की राजनीति उत्तर प्रदेश में समझी जाती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर छत्तीसगढ़ पर होता है.
एक महीने तक चलेगा कैंपेन
मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती रहती है. लेकिन इस बार गहन पुनरीक्षण इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि भारत में सीधे तौर पर मतदाता सूची की समीक्षा की जा सके और कुल मतदाताओं का आंकलन निकाला जा सके. यह कैंपेन पूरे छत्तीसगढ़ में 8 अक्टूबर से लांच किया गया है और यह एक महीने तक चलेगा जिसमें पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी.
नाम काटे जाने के सवाल पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि हम लोग एक बार फिर से जांच करवा रहे हैं उसके बाद ही कोई तथ्यगत आंकड़ा सामने आएंगे. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय में 2 लाख 91 हजार युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के पहली बार के नए मतदाता अब होंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो सर्वे का काम किया जा रहा है उसमें जिस तारीख को सर्वे होगा अगर उस तारीख से लेकर चुनाव के आने तक की तारीख में कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो उसका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा. यह प्रक्रिया भी इस बार शुरू की गई है जो पहली बार पूरे भारत देश में की जा रही है.
काग्रेस प्रभारी का एसआईआर पर तर्क
कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि अभी तक जो बातें भाजपा के लोग कह रहे थे राहुल गांधी ने उसे पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया. राहुल गांधी ने पूरे दस्तावेज के साथ पूरे तथ्यों के साथ सारी बात को सामने रख दिया है. राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देकर वोट चोरी की जानकारी दी गई है. वोट चोरी पकड़ी गई है अब वह प्रेस नोट जारी कर रहे हैं.
वोट चोरी और जनता से गद्दारी देश में नहीं चलेगी. यही वजह है हम लोग सड़क पर आ गए हैं और सदन में ही इस मामले को लेकर हम जाएंगे. यह केवल वोट चोरी नहीं है बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला करने का काम किया जा रहा है- सुखदेव भगत, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस
इलेक्शन कमीशन ने रखी दी है बात
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने इस पूरे मामले में कहा कि इस मामले में अब कुछ बचा ही नहीं है. निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी निर्वाचन आयुक्तों ने इसमें अपना पक्ष रखा है अब इसमें एक किसी तरह की कोई विरोध या विवाद की बात बची नहीं है.
कांग्रेस ने जनता के बीच खोया विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बार-बार कह चुके हैं कि कांग्रेस अपना विश्वास जनता के बीच खो चुकी है. चुनाव में हर से बौखलाए हुए हैं जब वह हार जाते हैं तो कभी EVM पर कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं. लेकिन जब इनके सांसद विधायक जीतते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है. तो इस तरह से किया जाने वाला काम देश की जनता पूरी तरह से समझ गई है.
राहुल गांधी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं. क्योंकि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं उसे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह बदनाम करने का काम किया जा रहा है.कांग्रेस के सारे दावे खोखले हैं. देश पर आरोप लगाने जैसा है. उन्होंने जो कुछ किया है वह पूरे तौर पर खोखली राजनीति का हिस्सा है - विष्णुदेव साय ,सीएम
बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को घेरा
कांग्रेस की विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई बयान दिए गए राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से सांसद और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को लेकर उनकी पार्टी उनके अध्यक्ष उनकी माताजी उनकी बहन उन्हें लॉन्च करने पर लगे हुए हैं. लेकिन इसका कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है. क्योंकि जो भी मुद्दे यह लेकर आते हैं वहां वह फेल हो जाते हैं.
बिहार में वोट चोरी को लेकर उन्होंने पदयात्रा की वहां पर उनकी पूरी हार हुई. पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने इसे खूब हवा दी लेकिन पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनी. जहां कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने जाते हैं वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है इसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है - संतोष पाण्डेय, सांसद बीजेपी
इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया है उसने भारतीय जनता पार्टी को झकझोर तो दिया है. हर बार इनको अपने मुद्दे में नए तरह की बातें कह कर दूसरे मुद्दे पर जाने की आदत थी. लेकिन मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है. वह सभी राज्यों में चल रही उनकी सरकार के लिए परेशानी का कारण बना है.
युवाओं को साधने में मोदी सबसे तेज राजनेता थे और यही वजह है कि मोदी युवाओं की पसंद बने और सत्ता भी आई. राहुल गांधी इस युवा वोट समीकरण को साधने पर लगे हैं. जिसमें मेडिकल के लिए हुई परीक्षा में धांधली. युवाओं को मिलने वाली नौकरी रोजगार के नाम पर स्किल डेवलपमेंट का फार्मूला. नौकरी के नाम पर अग्नि वीर का समीकरण जैसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुखर है और रही भी है -दुर्गेश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार
दुर्गेश भटनागर की माने तो देश में हो रहे विरोध का युवाओं पर असर भी पड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी यह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चल रही राजनीतिक रणनीति के लोग ही बता पाएंगे. लेकिन एक बात तो साफ है राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े मुद्दे खड़े कर दिए हैं कि अगर उसे बड़े पैमाने पर हल नहीं किया गया तो हालात बदल भी सकते हैं. छत्तीसगढ़ की राजनीति भी देश की राजनीति से अलग नहीं है. दिल्ली की राजनीति का उत्तर राज्य के सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने की जरुरत होती है, जो बताता है कि राहुल गांधी के मुद्दे का बड़ा वजूद है.
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