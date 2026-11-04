ETV Bharat / state

भाजपा मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता, जानिए पूरा मामला

भाजपा मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप ( ETV Bharat )

मसूरी: जॉर्ज एवरेस्ट स्थित हाथीपांव में भूमि बचाओ, धामी हटाओ कार्यक्रम के तहत धरना देने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के काफिले के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया. कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया. इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. विवाद के दौरान मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा है.

प्रत्यक्ष रूप से सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे. इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया. भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और उनके साथियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर अचानक हमला कर दिया.