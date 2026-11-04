भाजपा मंडल अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता, जानिए पूरा मामला
मसूरी के पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता और उनके साथियों पर बीजेपी हमला करने का आरोप लगा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 7:05 PM IST
मसूरी: जॉर्ज एवरेस्ट स्थित हाथीपांव में भूमि बचाओ, धामी हटाओ कार्यक्रम के तहत धरना देने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के काफिले के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया. कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया. इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. विवाद के दौरान मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा है.
प्रत्यक्ष रूप से सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे. इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया. भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और उनके साथियों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर अचानक हमला कर दिया.
आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और लाठियों से भी वार किया गया. घटना के बाद मौके पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में काफी देर तक धक्का-मुक्की और झड़प होती रही. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मसूरी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला.
घटना को लेकर मसूरी भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के व्यवहार की कड़ी निंदा की. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता शहर में राजनीतिक गुंडागर्दी को बढ़ावा देकर मसूरी का शांतिपूर्ण माहौल खराब करना चाहते हैं. भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है. भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी.कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धरने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड को देखकर भाजपा बौखला गई. बेवजह के आरोप लगाये जा रहे हैं.
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