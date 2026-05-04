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सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर का दावा, बोले-"पांच राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार"

सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर ( ETV Bharat )