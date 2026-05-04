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सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर का दावा, बोले-"पांच राज्यों में बनेगी भाजपा सरकार"

सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर ने दावा किया कि पांच राज्यों और हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है.

Manohar Lal Khattar sonipat
सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 4, 2026 at 10:50 AM IST

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सोनीपत: देश के पांच राज्यों में हुए चुनाव का आज परिणाम आने वाला है. मतगणना जारी है. इस बीच पूरे देश भर में सियासी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच सोनीपत दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जीत का दावा किया. मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, "पांच राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. जल्द ही चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी और भाजपा मजबूत स्थिति में उभरेगी."

देर रात सोनीपत पहुंचे खट्टर: दरअसल, रविवार देर रात सोनीपत पहुंचे खट्टर ने भाजपा मेयर प्रत्याशी राजीव जैन से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, “हरियाणा के निकाय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी. स्थानीय चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत है."

सोनीपत पहुंचे केन्द्रीय मंत्री खट्टर का दावा (ETV Bharat)

निकाय चुनाव पर बीजेपी का फोकस: मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि, "भाजपा पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है. जो नेता बगावत कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है. संगठन अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है."

विवादों पर खट्टर ने दी सफाई: वहीं, रेखा शर्मा और कुलदीप बिश्नोई के बीच हुए विवाद पर केन्द्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि, "रेखा शर्मा का बयान व्यक्तिगत था, पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है." वहीं, बिश्नोई के वीडियो मामले में उन्होंने कहा कि, "अधिकारी बातचीत कर रहे हैं.जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा."

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