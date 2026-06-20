दुर्ग में भाजपा का सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री उइके ने गिनाईं उपलब्धियां
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 7:03 PM IST
दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी दुर्ग द्वारा 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के, विकसित भारत संकल्प एवं प्रबुद्धजन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया. सम्मेलन में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्षों के कार्यकाल, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तृत चर्चा की गई. वक्ताओं ने मोदी सरकार की सफलताओं का जिक्र किया.
केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके का संबोधन
केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 से 2026 तक भारत ने विकास और विरासत संरक्षण दोनों ही क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक स्थिति मजबूत हुई है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र का गौरव बढ़ा है. सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है.
12 सालों की प्रगति का लेखा जोखा तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. सुशासन, विकास और विश्वास की जलकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को फायदा हो रहा है. वैश्विक पटल पर देश का वैभव बढ़ा है-दुर्गादास उइके,केंद्रीय राज्यमंत्री
मोदी सरकार के 12 साल रहे सफल- दुर्गा दास उइके
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इन 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना रहा. वक्ताओं ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है. कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, ग्रामीण दुर्ग विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग महापौर अलका बाघमार, भाजपा दुर्ग अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन मौजूद रहे.