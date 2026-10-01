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'स्वच्छता ही सेवा' अभियान: दिल्ली में अलग-अलग जगह केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने चलाया सफाई अभियान

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर श्रमदान किया.

BJP Conducts Cleanliness Drive at 2,500 Locations Across Delhi Under Seva Mera Yogdan
हर्ष मल्होत्रा ने गीता सफाई अभियान में हिस्सा लिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से गुरुवार, 1 अक्टूबर को दिल्ली में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत सुबह 8 से 9 बजे तक ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान राजधानी में करीब 2,500 स्थानों पर एक घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया.

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर श्रमदान किया. अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ दिल्ली के संकल्प को आगे बढ़ाना रहा. शाहदरा जिले में जिला प्रमुख गीता शर्मा के नेतृत्व में हर्ष मल्होत्रा ने गीता कॉलोनी स्थित राजा राम कोहली मार्ग पर साईं भवन के पास सफाई अभियान में हिस्सा लिया. दक्षिणी दिल्ली जिले में जिला प्रमुख बलबीर सिंह के साथ रमेश सिंह बिधूड़ी ने ईस्ट ऑफ कैलाश के ई-ब्लॉक स्थित सेंट्रल पार्क में श्रमदान किया. वहीं, योगिता सिंह ने कालकाजी के देशबंधु अपार्टमेंट में अभियान का नेतृत्व किया.

हर्ष मल्‍होत्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा (ETV Bharat)

करोल बाग जिले में जिला प्रमुख रमेश शर्मा के साथ योगेंद्र चांदोलिया ने देव नगर के रतिया वाला ब्लॉक स्थित शिव मंदिर में सफाई की. इसी जिले में बांसुरी स्वराज ने मोती नगर के सुदर्शन पार्क फ्लैट क्षेत्र में अभियान में भाग लिया, जबकि राजेश भाटिया ओल्ड राजेंद्र नगर के मिनी स्टेडियम में मौजूद रहे.

चांदनी चौक जिले में जिला प्रमुख सुशील शर्मा के साथ प्रवीण खंडेलवाल ने अजमेरी गेट स्थित देशबंधु गुप्ता पार्क में श्रमदान किया. वहीं, नजफगढ़ जिले में जिला प्रमुख अनुज त्यागी के साथ कमलजीत सहरावत ने द्वारका के सेक्टर-19 में स्वच्छता अभियान चलाया.

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत दिल्ली में लगभग 2,500 स्थानों पर एक साथ स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया.

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. पार्टी के मुताबिक, इस पहल के जरिए जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छ दिल्ली के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास किया गया.

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