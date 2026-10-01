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'स्वच्छता ही सेवा' अभियान: दिल्ली में अलग-अलग जगह केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने चलाया सफाई अभियान

हर्ष मल्होत्रा ने गीता सफाई अभियान में हिस्सा लिया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से गुरुवार, 1 अक्टूबर को दिल्ली में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत सुबह 8 से 9 बजे तक ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान राजधानी में करीब 2,500 स्थानों पर एक घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया.