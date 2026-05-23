ETV Bharat / state

आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कैबिनेट बैठक की घोषणाओं को लेकर जताई आपत्ति

पंचायत चुनाव से ठीक पहले सुक्खू सरकार द्वारा की गई कैबिनेट बैठक को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की.

चुनाव आयोग पहुंची भाजपा
चुनाव आयोग पहुंची भाजपा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: पंचायतीराज चुनाव के दौरान शिमला में बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए गए. जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा भड़क गई है. भाजपा इसे आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करार दे रही है. साथ ही चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है.

इसको लेकर आज (शनिवार) भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जेसी शर्मा के नेतृत्व में राज्य चुनाव आयोग से मिला. इस दौरान भाजपा नेताओं ने पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मंत्रिमंडल बैठक को लेकर शिकायत दर्ज करवाई.

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जेसी शर्मा ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि पंचायती राज चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य सरकार ने 22 मई को मंत्रिमंडल बैठक आयोजित कर भर्ती, वित्तीय लाभ, वेतन वृद्धि, पेंशन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े निर्णय लिए, जो सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं.

जेसी शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणाएं और निर्णय चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास हैं. यह आदर्श चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत है. प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मामले का तत्काल संज्ञान लेने, सरकार द्वारा घोषित निर्णयों और अधिसूचनाओं को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित करने और आचार संहिता उल्लंघन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी पंचायत चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और आयोग को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए.

ये भी पढ़ें: आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठक पर भड़की भाजपा, जयराम बोले- वोटरों को लुभा रही कांग्रेस, चुनाव आयोग करे कार्रवाई

TAGGED:

BJP SUBMITS COMPLAINT LETTER TO EC
VIOLATING MODEL CODE OF CONDUCT
HIMACHAL CABINET MEETING
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS
BJP COMPLAINT WITH EC AGAINST GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.