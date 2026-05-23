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आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कैबिनेट बैठक की घोषणाओं को लेकर जताई आपत्ति

शिमला: पंचायतीराज चुनाव के दौरान शिमला में बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए गए. जिसको लेकर विपक्षी दल भाजपा भड़क गई है. भाजपा इसे आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करार दे रही है. साथ ही चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है.

इसको लेकर आज (शनिवार) भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जेसी शर्मा के नेतृत्व में राज्य चुनाव आयोग से मिला. इस दौरान भाजपा नेताओं ने पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मंत्रिमंडल बैठक को लेकर शिकायत दर्ज करवाई.

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जेसी शर्मा ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि पंचायती राज चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य सरकार ने 22 मई को मंत्रिमंडल बैठक आयोजित कर भर्ती, वित्तीय लाभ, वेतन वृद्धि, पेंशन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े निर्णय लिए, जो सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं.