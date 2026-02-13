ETV Bharat / state

नगर निगम चुनाव के बीच आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भाजपा ने उठाए सवाल, राज्य निर्वाचन आयोग से की लिखित शिकायत

रांची : झारखंड में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले पर भाजपा ने सवाल खड़ा करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. नगर निकाय चुनाव के वक्त सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करायी है.

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग कार्यालय पहुंची भाजपा शिष्टमंडल ने सचिव राधेश्याम प्रसाद से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है. इस अवसर पर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान सरकार ने आईएएस अधिकारियों का जो तबादला किया है वो आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है और सरकार ने फिर साबित किया है कि वह आयोग से ऊपर है.

जानकारी देते भाजपा नेता (Etv Bharat)

सरकार को आचार संहिता से कोई मतलब नहीं - भाजपा

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने इस मौके पर बताया कि सरकार बार-बार यह साबित कर रही है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से ऊपर है. सरकार को आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है. अगर यह ट्रांसफर-पोस्टिंग मतदान या परिणाम के बाद भी होता तो कोई भूचाल नहीं आ जाता, परंतु सरकार ने दिखाया कि वह जो चाहे कर सकती है.