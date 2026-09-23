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निकायों की 'दूसरी कमान' में BJP का दबदबा! 199 जगह उपाध्यक्ष-उपसभापति का दावा

सात नगर निगमों में 6 डिप्टी मेयर पद भाजपा के, जबकि एक पद निर्दलीय के खाते में रहा.

भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 11:27 AM IST

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जयपुर : प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर पदों के बाद अब उपाध्यक्ष, उपसभापति और उप महापौर के चुनाव के नतीजों में भी भाजपा ने बढ़त का दावा किया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रदेश के 305 निकायों में अब तक घोषित परिणामों में भाजपा ने 199 निकायों में उपाध्यक्ष, उपसभापति और उप महापौर के पद हासिल किए हैं. 105 पद अन्य दलों और प्रत्याशियों के खाते में गए हैं, जबकि पांच निकायों के परिणाम अभी बाकी हैं.

7 में 6 डिप्टी मेयर BJP के : श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव के परिणामों में भाजपा का प्रदर्शन संगठन और सरकार के कामकाज के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है. स्थानीय निकायों में भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब और महत्वपूर्ण होगी. पार्टी निकायों के जरिए जनहित से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने और आमजन के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर काम करेगी. उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान नगर निगमों में भी भाजपा ने बढ़त बनाई. उपलब्ध परिणामों के मुताबिक सात नगर निगमों में 6 डिप्टी मेयर पद भाजपा के खाते में गए, जबकि एक पद निर्दलीय के खाते में रहा. कांग्रेस किसी भी डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज नहीं कर सकी.

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9 जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला : यह नतीजे ऐसे समय में आए हैं, जब अध्यक्ष और महापौर पदों पर भी भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा निकायों में बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की थी. 21 सितंबर तक घोषित 303 निकायों में भाजपा ने 198 और कांग्रेस ने 95 निकायों में प्रमुख पद हासिल किए थे. बगड़ी ने दावा किया कि निकाय चुनाव में 9 जिलों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई.

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उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार के कामकाज को देखते हुए भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है. कांग्रेस की ओर से भाजपा पर सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस अपने शासन के दौरान दलों को जोड़ने-तोड़ने का काम करती थी. भाजपा ऐसा नहीं करती. भाजपा के साथ जो भी जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, वे अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं.

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