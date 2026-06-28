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'मेडिकल कॉलेज के 60 करोड़ के फर्नीचर टेंडर में गड़बड़ी, एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रहीं शर्तें'

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी शर्तें किस आधार पर तय की गई हैं और 2 वर्षों तक खरीद प्रक्रिया लंबित रखने के पीछे क्या कारण रहे. प्रदेश सरकार एक ओर आर्थिक तंगी और खाली खजाने का हवाला देती रही है, जबकि दूसरी ओर अपने करीबी लोगों की नियुक्तियां मोटे वेतन पर की जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताएं जनहित के बजाय अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने तक सीमित हो गई हैं.

राजेंद्र राणा ने कहा कि, "केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के लिए 189 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे, जिसमें फर्नीचर की खरीद भी शामिल थी. जब पिछले दो वर्षों से धन उपलब्ध था, तब अब तक फर्नीचर की खरीद क्यों नहीं की गई. इतनी लंबी देरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है. टेंडर की शर्तें इस प्रकार तैयार की जा रही हैं कि केवल एक विशेष फर्म ही उन्हें पूरा कर सके. यदि किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम बनाए जा रहे हैं तो यह पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है."

हमीरपुर: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाने वाले फर्नीचर के टेंडर पर गंभीर सवाल उठाए हैं. हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं, जिनका लाभ केवल एक ही फर्म को मिल सके. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा (ETV Bharat)

राजेंद्र राणा का CM सुक्खू से सवाल

राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के विकास को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, कुछ लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन पहले यह बताएं कि वर्तमान सरकार ने हमीरपुर जिले को कौन-सी नई और बड़ी विकास परियोजना दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हमीरपुर जिले से हैं, इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जिले के विकास के लिए कौन-से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं.

1500 रुपए प्रति माह देने के वादे पर भी सवाल

महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने के वादे का उल्लेख करते हुए राणा ने कहा कि, "सरकार को चार वर्ष बाद इस वादे की याद आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी वादों को समय पर पूरा नहीं किया गया और अब जनता को फिर से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे ऐसे वादों के झांसे में न आएं."

फर्नीचर खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग

राजेंद्र राणा ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस केवल घोषणाओं और प्रचार के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में नियुक्ति और उसी दिन सेवानिवृत्ति देकर प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक बनाया है. उनके अनुसार यह सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है. प्रदेश के कर्मचारी अपने वैध वित्तीय लाभों और लंबित देयों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार के करीबी लोगों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज के फर्नीचर की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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