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रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का दिया गया प्रशिक्षण

प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन, PM मोदी के 12 को लेकर 5 जून से 21 जून तक चले कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

BJP Chhattisgarh meeting
रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 5:42 PM IST

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रायपुर: कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में संगठन के कामकाज, हाल के अभियानों और आगे की योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बताया कि इस तरह की बैठक हर महीने नियमित रूप से होती है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियों को नीचे तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके.

कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का दिया गया प्रशिक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संगठन की कार्यप्रणाली पर चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया गया कि हर महीने प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित होती है. इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे देश के लिए जो कार्यक्रम बनते हैं उनपर भी चर्चा होती है. भाजपा की संगठनात्मक संरचना के हिसाब से पहले सप्ताह जिला स्तर की बैठक, दूसरा सप्ताह मंडल स्तर की बैठक, तीसरा सप्ताह शक्ति केंद्र की बैठक और चौथे हफ्ते बूथ कमेटी की बैठक होती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि पार्टी के कार्यक्रम और निर्णय हर स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचें.

पहले किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रचना और योजना के बारे में चर्चा की जाती हैं- किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी

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PM मोदी के 12 को लेकर 5 जून से 21 जून तक चले कार्यक्रमों की हुई समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5 जून से 21 जून तक चले कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर 5 जून से 21 जून तक चले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. इस दौरान जनसंपर्क अभियान, चौपाल कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन गोष्ठी जैसे कई आयोजन किए गए थे. इन सभी गतिविधियों का फीडबैक और परिणामों पर चर्चा हुई.

डिजिटल लर्निंग और कार्यकर्ता प्रशिक्षण

उप मुख्यमंत्री अरुण ने बताया कि कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों से 3-3 कार्यकर्ताओं का चयन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक और वैचारिक विकास के लिए यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के अभियान का हिस्सा है.

हमारा एक-एक कार्यकर्ता योग्य बने. सक्षम बने. इसके लिए लगातार प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे यहां होती है- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

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प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशिक्षण और संगठनात्मक विकास पर जोर

बैठक में यह भी बताया गया कि भाजपा में कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है मंडल स्तर पर प्रशिक्षण फिर जिला स्तर पर प्रशिक्षण और फिर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण होता है. इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सक्षम, तकनीकी रूप से दक्ष और समाज में प्रभावी बनाना है.

बैठक में मौजूद प्रमुख नेता

इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन मार्कंडेय समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे. भाजपा की इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और हाल के अभियानों की समीक्षा पर विशेष जोर दिया गया. पार्टी का लक्ष्य है कि संगठनात्मक ढांचा बूथ स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जाए.

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