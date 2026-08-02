पहली सूची पर उठे सवाल! भाजपा ने बदले चुनाव संभाग प्रभारी, घनश्याम तिवाड़ी संचालन समिति से बाहर

पहली सूची पर उठे सवाल! भाजपा ने बदले चुनाव संभाग प्रभारी, घनश्याम तिवाड़ी संचालन समिति से बाहर
समिति में जयपुर के लिए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर को जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है.
Published : August 2, 2026 at 7:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची को लेकर उठे संगठनात्मक सवालों के बाद चुनाव संभाग प्रभारियों में बड़ा फेरबदल कर दिया है. गृह जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर आपत्ति सामने आने के बाद भाजपा नेतृत्व ने जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए नई सूची जारी की. हालांकि इस सूची में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को संभागीय चुनाव संचालन समिति से बाहर करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति में जयपुर की जिम्मेदारी दी है. इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया गया है, जिससे साफ संकेत मिले हैं कि पार्टी अब चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है.
गृह जिले की आपत्ति के बाद बदलाव: दरअसल, पहली सूची में कुछ नेताओं को उनके गृह जिले का प्रभारी बनाया गया था, जिसे संगठन के स्थापित नियमों के विपरीत माना गया. यह मुद्दा शनिवार को हुई कमेटी की बैठक में भी उठा, जिसके बाद संगठन ने तत्काल संशोधन करते हुए कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदल दीं. फेरबदल में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को संभागीय चुनाव संचालन समिति से हटाया गया है. उनकी जगह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता को लाया गया, जबकि शंकर सिंह राजपुरोहित को भरतपुर से जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को जयपुर से अजमेर भेजा गया है. पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत को बीकानेर, जबकि ज्योति मिर्धा को अजमेर से बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भरतपुर से अजमेर, वहीं राज्यसभा सांसद अलका सिंह को भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अशोक परनामी को अजमेर से भरतपुर लगाया गया है.
इनको मिली संसोधन के बाद संभागीय जिम्मेदारी:
- जयपुर संभाग: पूर्व उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को लगाया.
- उदयपुर संभाग: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व सांसद जसकौर मीणा को जिम्मेदारी दी गई.
- जोधपुर संभाग: पूर्व राज्यसभा सांसद ओंकार सिंह, पूर्व सांसद सीआर चौधरी, पूर्व विधायक हेमराज मीणा को जिम्मेदारी दी गई.
- कोटा संभाग: सांसद सीपी जोशी, पूर्व सांसद अर्जुन लाल मीणा, पूर्व विधायक अजीत मेहता को जिम्मेदारी दी गई.
- अजमेर संभाग: वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, पूर्व सासंद देवजी भाई पटेल और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को जिम्मेदारी दी गई.
- भरतपुर संभाग: पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद अलका सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हरीराम रिणवा को जिम्मेदारी दी गई.
- बीकानेर संभाग: प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व सांसद राजेन्द्र गहलोत, पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा को जिम्मेदारी दी गई.
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स्थानीय चुनाव घोषणा पत्र समिति गठित: इसी के साथ भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया है. समिति में जयपुर के लिए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर को जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा झुंझुनूं में संतोष अहलावत, जोधपुर में राजेंद्र कुमार गहलोत, सीकर में श्रवण सिंह बगड़ी, कोटा में महेश विजयवर्गीय, उदयपुर में गोविंद टांक, अजमेर में बृजलता हाड़ा, बीकानेर में सुशीला राजपुरोहित, बांसवाड़ा में कृष्ण कटारा, भीलवाड़ा में राकेश शर्मा और भरतपुर में गिरीश चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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नवगठित जिलों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त: संगठनात्मक स्तर पर भी भाजपा ने नवगठित जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. सलूम्बर में चंद्रशेखर जोशी, कोटपूतली-बहरोड़ में सुरेश सैनी, जयपुर देहात उत्तर में जितेंद्र शर्मा, ब्यावर में आशीष सांड और डीग-कुम्हेर में सतीश बंसल को जिम्मेदारी दी गई है.
भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @madanrrathore जी के निर्देशानुसार नव गठित संगठन जिला के कार्यकारी जिलाध्यक्ष की घोषणा निम्नवत की जाती है। सभी को अग्रिम कार्यकाल हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/W6CqRzALqx— Sharwan Singh Bagdi (@SharwanBagdiBjp) August 2, 2026
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बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा: प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फेरबदल को संगठन की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि भाजपा में समय-समय पर संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदारियों में बदलाव किए जाते हैं. गृह जिलों को लेकर बात सामने आई थी, ऐसे में पार्टी ने संभागीय चुनाव संचालन समिति के सदस्यों में कुछ बदलाव किया है, जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. हालांकि पहली सूची के बाद हुए तत्काल संशोधन ने यह संकेत भी दिया है कि निकाय और पंचायत चुनावों से पहले पार्टी संगठनात्मक संतुलन और चुनावी रणनीति को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.