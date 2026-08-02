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पहली सूची पर उठे सवाल! भाजपा ने बदले चुनाव संभाग प्रभारी, घनश्याम तिवाड़ी संचालन समिति से बाहर

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची को लेकर उठे संगठनात्मक सवालों के बाद चुनाव संभाग प्रभारियों में बड़ा फेरबदल कर दिया है. गृह जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर आपत्ति सामने आने के बाद भाजपा नेतृत्व ने जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए नई सूची जारी की. हालांकि इस सूची में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को संभागीय चुनाव संचालन समिति से बाहर करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति में जयपुर की जिम्मेदारी दी है. इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का भी गठन किया गया है, जिससे साफ संकेत मिले हैं कि पार्टी अब चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है.

गृह जिले की आपत्ति के बाद बदलाव: दरअसल, पहली सूची में कुछ नेताओं को उनके गृह जिले का प्रभारी बनाया गया था, जिसे संगठन के स्थापित नियमों के विपरीत माना गया. यह मुद्दा शनिवार को हुई कमेटी की बैठक में भी उठा, जिसके बाद संगठन ने तत्काल संशोधन करते हुए कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदल दीं. फेरबदल में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को संभागीय चुनाव संचालन समिति से हटाया गया है. उनकी जगह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता को लाया गया, जबकि शंकर सिंह राजपुरोहित को भरतपुर से जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया को जयपुर से अजमेर भेजा गया है. पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत को बीकानेर, जबकि ज्योति मिर्धा को अजमेर से बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भरतपुर से अजमेर, वहीं राज्यसभा सांसद अलका सिंह को भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अशोक परनामी को अजमेर से भरतपुर लगाया गया है.

पूर्व की सूची (Source - BJP office)

इनको मिली संसोधन के बाद संभागीय जिम्मेदारी: