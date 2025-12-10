ETV Bharat / state

भाजपा की कांग्रेस मुखिया विनय को चुनौती, अगर केंद्र ने 15 रुपए भी नहीं दिए तो इस से ऊपर की रकम लौटाए सुक्खू सरकार

भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के बयान को सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला करार दिया.

BJP challenges Vinay Kumar
विनय कुमार पर भाजपा ने साधा निशाना (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:34 AM IST

शिमला: केंद्र सरकार के आपदा राहत पैकेज को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने आमने आ गई है. हिमाचल में आपदा राहत पर सियासत खूब गरमा रही है. भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों को सिरे से खारिज किया. अजय राणा ने कहा कि विनय कुमार ने गद्दी पर बैठते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है. विनय कुमार सीएम सुक्खू और हाईकमान के दबाव में आकर तथ्यहीन और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं.

भाजपा की विनय कुमार को चुनौती

भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हिमाचल को 15 रुपए भी नहीं दिए हैं, तो कांग्रेस सरकार केंद्र से प्राप्त 15 रुपए से ऊपर की सारी राशि तत्काल प्रभाव से वापस लौटाए. उन्होंने कहा कि हिमाचल में आपदा की हर घड़ी में केंद्र सरकार ने मदद की है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जानबूझकर झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह कर रहा है.

विनय कुमार ने दिया था ये बयान

गौरतलब है कि मंगलवार को मंडी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि "प्रधानमंत्री ने आपदा के दौरान मंडी के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, लेकिन आज तक प्रदेश को उसके 15 रुपए भी नहीं मिले हैं."

'हिमाचल को हजारों करोड़ की राहत'

अजय राणा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के तहत 31 अक्टूबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश को 3,451.43 करोड़ रुपए जारी किए हैं. वहीं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से 769.82 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया. ऐसे में आपदा राहत, पुनर्निर्माण, शमन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुल 4,221.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है.

'SDRF, NDRF, SDMF के तहत करोड़ों रुपए जारी'

अजय राणा ने कहा कि 3,686.10 करोड़ रुपए में से विभिन्न मदों में 3,345.02 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. अभी 341.08 करोड़ रुपए बचे हैं. केंद्र सरकार ने SDRF, NDRF और SDMF के जरिए साल 2022 से 2025 तक कुल 3,283.71 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए हैं. इसमें SDRF के तहत 1,479.20 करोड़ रुपए, NDRF के तहत 1,488.19 करोड़ रुपए और SDMF के तहत 316.32 करोड़ रुपए जारी हुए हैं.

'हिमाचल में इंटर-मिनिस्ट्रियल टीम तैनात'

भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के जरिए हिमाचल प्रदेश के लिए 2,687 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है. जिससे सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों, जल संरचनाओं और लैंडस्लाइड शमन पर बड़े पैमाने पर काम होंगे. इसके अलावा केंद्र सरकार ने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का साइंटिफिक आकलन करने के लिए हाई लेवल इंटर-मिनिस्ट्रियल टीम तैनात की है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को और सहायता दी जाएगी.

केंद्रीय नेतृत्व भी साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के जश्न को लेकर भी अजय राणा ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन साल के तथाकथित जश्न में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने को लेकर खुद प्रदेश कांग्रेस नेता संशय में हैं. जिससे साफ होता है कि केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है.

