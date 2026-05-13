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रेवाड़ी और धारूहेड़ा में भाजपा के चेयरमैन बने, कांग्रेस बुरी तरह हारी

धारूहेड़ा में वर्तमान चेयरमैन कंवर सिंह 5वें स्थान पर रहेः धारूहेड़ा में भाजपा उम्मीदवार अजय जांगड़ा को अध्यक्ष चुनाव में 9392 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बाबूलाल लांबा को 3156 वोट मिले. वहीं वर्तमान चेयरमैन कंवर सिंह 5वें और कांग्रेस की राज को 1817 वोट ही मिले.

रेवाड़ी में कांग्रेस के एक मात्र उम्मीदवार जीतेः वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस ने भी 5 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से जिलाध्यक्ष एवीएन कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका के पति प्रवीन चौधरी ही चुनाव जीत पाए हैं, जबकि बाकी चार चुनाव हार गए हैं.

रेवाड़ी: नगर परिषद रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर पालिका के वोटों की गिनती राजकीय महिला कॉलेज सेक्टर-18 और धारूहेड़ा की खरखड़ा कॉलेज में संपन्न हुआ. रेवाड़ी में अध्यक्ष पद की भाजपा उम्मीदवार विनीता पीपल 44,521 वोट मिले. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका चौधरी को 23066 वोट मिले. भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल ने 21,455 वोटों से जीत दर्ज की. रेवाड़ी के नगर परिषद के सभी 32 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके है. 32 में से 11 पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि 21 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा.

धारूहेड़ा में जीते हुए पार्षदों की लिस्ट: वार्ड नंबर एक से कविता बुधवार को पार्षद चुना गया. उन्होंने 258 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी योगेश शर्मा को नौ वोटों से हराया. योगेश शर्मा को 249 वोट मिले. वार्ड नंबर दो में देवेंद्र कुमार शर्मा निर्वाचित हुए. देवेंद्र शर्मा को 699 मत मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कविता ने 361 वोट लिए. वार्ड नंबर तीन से त्रिलोक सिंह धारीवाल को निर्वाचित घोषित किया गया. उन्होंने 682 वोट लेकर नितेश यादव को 59 मतों से पराजित किया. वार्ड नंबर चार से निहाल सिंह पार्षद चुने गए हैं. उन्हें 452 मत प्राप्त हुए और उनके नजदीकी उम्मीदवार सुनील कुमार ने 312 वोट लिए. वार्ड नंबर 5 से गोपाल विजयी हुए. उनको 412 वोट मिले और उन्होंने पालन शर्मा को 88 वोटों से हराया.

वार्ड नंबर नौ में 78 वोटों से हुई जीतः वार्ड नंबर 6 से कृष्णा देवी निर्वाचित हुईं. उन्हें 489 और उनकी निकटतम उम्मीदवार बीना देवी को 305 मत प्राप्त हुए. वार्ड सात से मोनिका विजयी रहीं. उन्होंने सुनीता को 144 मतों से पराजित किया. वार्ड नंबर आठ से अमन राव ने 477 वोट लेकर वरुण कुमार को 103 मतों से हराया. वार्ड नंबर नौ से रंजन यादव निर्वाचित हुए. पार्षद पद पर उन्होंने विपिन सिंह को 78 वोटों के अंतर से हरा कर यह जीत हासिल की. वार्ड नंबर दस से अमित यादव ने 179 मत प्राप्त कर सुरेश बोहरा को 43 मतों से पराजित किया. सुरेश बोहरा को 136 वोट मिले.

वार्ड नंबर 11 में 56 मतों से मिली जीतः वार्ड नंबर 11 से रीना रानी ने जय सिंह को 56 मतों से हरा कर जीत हासिल की. वार्ड नंबर 12 से धर्मबीर ने 438 वोट लेकर जीत प्राप्त की. उन्होंने जितेंद्र सिंह नेगी को 289 वोट के भारी अंतर से हराया. वार्ड नंबर 13 में प्रिया कुमारी 292 वोट लेकर विजयी रहीं. उन्होंने बिमला देवी को 126 वोटों से पराजित किया. वार्ड नंबर 14 में अनिल कुमार ने 525 मत लेकर पार्षद पद प्राप्त किया. उन्होंने अनु को 83 वोटों से हराया. वार्ड नंबर 15 में किरण ने जीत हासिल की. उनकी प्रतिद्वंद्वी सुनीता रानी को 373, जबकि किरण को 574 वोट मिले.

तीन मतों से जीत वार्ड 16 के पार्षदः वार्ड नंबर 16 में काफी नजदीकी मुकाबला देखने को मिला. यहां मनीषा सैनी ने 650 मत प्राप्त कर केवल तीन मतों से जीत हासिल की. उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी दीपा को 647 वोट मिले. वार्ड नंबर 17 में मन्शा सैनी ने 418 वोट लेकर जीत हासिल की. उनकी नजदीकी उम्मीदवार पुष्पा को 223 वोट मिले. वार्ड नंबर 18 में सुमित्रा देवी ने 445 वोट प्राप्त कर नीतू यादव को 234 मतों से पराजित किया.