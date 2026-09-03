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राहुल गांधी पर कॉर्टून अटैक,अलग-अलग कपों में जातिवाद की चाय बेचते दिखे, कांग्रेस बोली बीजेपी खुद की गलती पर डाल रही पर्दा

राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस की जातिवाद की चाय का मुद्दा छेड़ा है.जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया.

Rahul seen selling 'casteism tea'
राहुल गांधी पर बीजेपी का कॉर्टून अटैक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 5:36 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : राहुल गांधी ने चाय की दुकानों पर जातिगत भेदभाव और अलग-अलग कपों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जवाब में ऐसा कार्टून पोस्टर जारी कर दिया, जिसने सियासत की चाय में नया उबाल ला दिया.पोस्टर में राहुल गांधी जातिवाद की चाय बेचते नजर आ रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और शिव डहरिया को अलग-अलग तरह के कपों के जरिए कांग्रेस में उनकी कथित हैसियत पर तंज कसा गया है. अब इस पोस्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार जुबानी जंग शुरू हो गई है.

जातिवाद की चाय’ बेचते राहुल, BJP के कार्टून पोस्टर से मचा सियासी घमासान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश में आज भी कुछ चाय की दुकानों पर दलितों और अन्य लोगों के लिए अलग-अलग कपों का इस्तेमाल किया जाता है. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए उठाया था. राहुल के इसी बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया. पोस्टर में राहुल गांधी को जातिवाद की चाय बेचते हुए दिखाया गया है.

तीन नेताओं पर कप के जरिए तंज
कार्टून पोस्टर में कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को अलग-अलग तरह के कपों के साथ दिखाया गया है.शिव डहरिया को प्लास्टिक के गिलास से जोड़ा गया, भूपेश बघेल को कागज के कप के साथ दिखाया गया, जबकि टीएस सिंहदेव को कांच की कप में चाय परोसी गई. यानी बीजेपी ने अलग-अलग कपों के जरिए कांग्रेस के भीतर नेताओं की कथित हैसियत पर तंज कसते हुए राहुल गांधी के जातिवाद वाले बयान पर राजनीतिक पलटवार किया.

राहुल गांधी पर बीजेपी का कॉर्टून अटैक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर उठाए सवाल
बीजेपी के पोस्टर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर देश में छुआछूत, ऊंच-नीच और जात-पात की खाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. जायसवाल ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और लगभग 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सामाजिक भेदभाव की खाई नहीं पटी.

समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता

श्याम बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया कि आज भी कांग्रेस के नेता ऐसे मुद्दों को उठाकर समाज को भड़काने का प्रयास करते हैं.उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में सामाजिक समरसता के लिए प्रभावी काम किया होता, तो आज 75 साल बाद भी जाति, ऊंच-नीच और छुआछूत की यह दीवार नहीं दिखाई देती.

अगर शिव डहरिया, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को अलग-अलग तरह के कपों में दिखाया गया है, तो बीजेपी ने इसके जरिए कांग्रेस के भीतर की कथित स्थिति पर व्यंग्य किया है- श्याम बिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री

मोदी के आने के बाद देश समरसता की ओर बढ़ा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ रहा है.उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़े जन्मस्थल और कर्मस्थल सहित अलग-अलग स्थानों के विकास का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार की पहलें गिनाईं.संत कबीरदास की विरासत और उनके विचारों को समाज के सामने व्यापक रूप से लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया गया.जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं.



सुशील आनंद बोले-भाजपा कर रही डैमेज कंट्रोल

बीजेपी के कार्टून पोस्टर पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे स्तरहीन राजनीति बताया. उन्होंने कहा कि यह पोस्टर बीजेपी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है.


खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद शुद्धिकरण का उठाया मुद्दा

सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया.उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े और भाजपा समर्थित संगठनों के लोगों द्वारा कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया.कांग्रेस का कहना है कि इस घटना के बाद भाजपा का चरित्र छुआछूत के मुद्दे पर बेनकाब हो गया है.सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर दलितों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार करने का आरोप लगाया

अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कथित रूप से छुआछूत जैसा व्यवहार होने के आरोप सामने आते हैं, तो आम दलितों के प्रति भाजपा का रवैया कैसा होगा, यह सवाल अपने आप खड़ा होता है. भाजपा कार्टून पोस्टर के जरिए अपनी कथित गलती पर पर्दा डाल रही है. इस तरह की राजनीति से उल्टा भाजपा और ज्यादा सवालों के घेरे में आ रही है- सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस



चाय के कप ने बढ़ाया सियासत का ताप

एक तरफ राहुल गांधी के बयान के जवाब में बीजेपी ने जातिवाद की चाय वाला कार्टून पोस्टर जारी किया. तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर छुआछूत के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए पोस्टर जारी करने का आरोप लगा दिया. चाय की टपरी से शुरू हुआ जातिवाद का मुद्दा अब पोस्टर पॉलिटिक्स की बड़ी जंग बन चुका है.
अब सवाल यह है कि जातिवाद की चाय वाला यह पोस्टर बीजेपी का सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य है या फिर जाति और छुआछूत के गंभीर मुद्दे पर सियासी लड़ाई को और तेज करने वाला नया हथियार.

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RAHUL GANDHI SELLING CASTEISM TEA
CASTEISM TEA IN DIFFERENT CUP
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BJP CARTOON ATTACK ON RAHUL GANDHI

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