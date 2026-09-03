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राहुल गांधी पर कॉर्टून अटैक,अलग-अलग कपों में जातिवाद की चाय बेचते दिखे, कांग्रेस बोली बीजेपी खुद की गलती पर डाल रही पर्दा

रायपुर : राहुल गांधी ने चाय की दुकानों पर जातिगत भेदभाव और अलग-अलग कपों के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जवाब में ऐसा कार्टून पोस्टर जारी कर दिया, जिसने सियासत की चाय में नया उबाल ला दिया.पोस्टर में राहुल गांधी जातिवाद की चाय बेचते नजर आ रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और शिव डहरिया को अलग-अलग तरह के कपों के जरिए कांग्रेस में उनकी कथित हैसियत पर तंज कसा गया है. अब इस पोस्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार जुबानी जंग शुरू हो गई है.



जातिवाद की चाय’ बेचते राहुल, BJP के कार्टून पोस्टर से मचा सियासी घमासान



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश में आज भी कुछ चाय की दुकानों पर दलितों और अन्य लोगों के लिए अलग-अलग कपों का इस्तेमाल किया जाता है. राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए उठाया था. राहुल के इसी बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया. पोस्टर में राहुल गांधी को जातिवाद की चाय बेचते हुए दिखाया गया है.





तीन नेताओं पर कप के जरिए तंज

कार्टून पोस्टर में कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को अलग-अलग तरह के कपों के साथ दिखाया गया है.शिव डहरिया को प्लास्टिक के गिलास से जोड़ा गया, भूपेश बघेल को कागज के कप के साथ दिखाया गया, जबकि टीएस सिंहदेव को कांच की कप में चाय परोसी गई. यानी बीजेपी ने अलग-अलग कपों के जरिए कांग्रेस के भीतर नेताओं की कथित हैसियत पर तंज कसते हुए राहुल गांधी के जातिवाद वाले बयान पर राजनीतिक पलटवार किया.

राहुल गांधी पर बीजेपी का कॉर्टून अटैक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

बीजेपी के पोस्टर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर देश में छुआछूत, ऊंच-नीच और जात-पात की खाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. जायसवाल ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और लगभग 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सामाजिक भेदभाव की खाई नहीं पटी.



समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता

