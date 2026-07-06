विक्रमादित्य सिंह के गृह क्षेत्र में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा, जानें क्यों बदले समीकरण
करण शर्मा ने कुछ समय पहले भाजपा का दामन थामा था. इसका सीधा असर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देखने को मिला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 4:11 PM IST
रामपुर बुशहर: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर बुशहर में नगर परिषद की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया है. यहां कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के पूर्व शहरी अध्यक्ष रहे करण शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद नगर परिषद के सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए. इसके साथ ही भाजपा ने नगर परिषद पर कब्जा जमाते हुए करण शर्मा को अध्यक्ष और रोहित नेगी को उपाध्यक्ष चुना.
करण शर्मा ने कुछ समय पहले भाजपा का दामन थामा था. भाजपा में शामिल होने के दौरान चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा और रामपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कौल सिंह नेगी भी मौजूद. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यही फैसला नगर परिषद की तस्वीर बदलने वाला साबित हुआ. नगर परिषद में पहले भाजपा के 5 और कांग्रेस के पास 4 पार्षद थे. करण शर्मा के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा की स्थिति और मजबूत हो गई, जिसका सीधा असर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देखने को मिला. भाजपा ने दोनों प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका दिया.
कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रामपुर बुशहर
बता दें कि रामपुर बुशहर लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. ऐसे में नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा केवल स्थानीय निकाय की जीत नहीं, बल्कि क्षेत्र की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है. राजनीतिक जानकार इसे आने वाले चुनावों से पहले भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाली उपलब्धि मान रहे हैं.
बलबीर वर्मा ने जताई खुशी
वहीं, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद खुशी जताते हुए इसे संगठन की एकजुटता और जनता के विश्वास की जीत बताया. वहीं, कांग्रेस खेमे में इस घटनाक्रम को बड़ा झटका माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नगर परिषद के नए नेतृत्व में विकास कार्यों को किस प्रकार गति मिलती है और इसका आगामी राजनीतिक समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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