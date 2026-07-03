ETV Bharat / state

इस जिला परिषद में भाजपा की एकतरफा जीत, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा, निर्दलीयों ने भी दिया समर्थन

मंडी: मंडी जिला परिषद में एक बार फिर भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों पदों पर कब्जा कर लिया है. जिला परिषद चेयरमैन पद के लिए खिलड़ा वार्ड से निर्वाचित अमरू राम को सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि थाची वार्ड से बड़ी जीत दर्ज करने वाली बोदी देवी वाइस चेयरमैन बनीं. दोनों नेताओं के निर्विरोध चयन को भाजपा की मजबूत संगठनात्मक पकड़ और बहुमत का परिणाम माना जा रहा है.

सर्वसम्मति से हुआ चुनाव

इस बार जिला परिषद चेयरमैन का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित था. भाजपा ने इस पद के लिए अमरू राम को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें सभी सदस्यों की सहमति से चेयरमैन चुना गया. वहीं थाची वार्ड से करीब 10 हजार मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाली बोदी देवी को वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई. चुनाव के दौरान भाजपा विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

बहुमत के दम पर भाजपा ने बनाई मजबूत स्थिति

मंडी जिला परिषद के कुल 36 सदस्यों में से 25 सदस्य भाजपा समर्थित जीतकर आए हैं. इसके अलावा चार अन्य सदस्यों ने भी भाजपा को समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस के सात सदस्य जिला परिषद में हैं. ऐसे में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ जिला परिषद की कमान अपने हाथ में बनाए रखी.