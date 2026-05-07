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कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा, सुनीता शाही बनीं अध्यक्ष

आज मतगणना पश्चात जारी हुए परिणाम में सुनीता शाही ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश सिंह को 717 मतों के अंतर से हराया.

BJP Captures Fazilnagar Nagar
फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता शाही विजयी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
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कुशीनगर : कुशीनगर में फाजिलनगर नगर पंचायत के रिक्त हुए अध्यक्ष पद पर भाजपा की सुनीता शाही ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया. आज मतगणना पश्चात जारी हुए परिणाम में सुनीता शाही ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश सिंह को 717 मतों के अंतर से हराया.

भाजपा ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है. वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए सपा जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने कहा कि सपा प्रत्याशी को मिले मतों से साफ है कि भाजपा का जनता के बीच प्रभाव कम हो रहा है.

BJP Captures Fazilnagar Nagar
फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता शाही विजयी. (ईटीवी भारत)

बता दें कि कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत अध्यक्ष का पद पूर्व अध्यक्ष रहे शत्रुमर्दन शाही के निधन के कारण रिक्त हुआ था.

उनके निधन के बाद जारी हुए चुनावी अधिसूचना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व अध्यक्ष स्व. शाही की पत्नी सुनीता शाही को अपना समर्थन देते हुए प्रत्याशी बनाया था. जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने स्थानीय नेता अवधेश सिंह को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था.

दो दिन पूर्व यानी पांच मई को हुए वोटिंग में कुल मतदान 56 प्रतिशत के आसपास रहा था. आज सुबह तय समय से शुरू हुई मतगणना में कुल चार चक्र के बाद परिणाम घोषित किया गया.

चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम न्यायिक कसया सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी सुनीता शाही को कुल 5258 मत, सपा प्रत्याशी अवधेश सिंह को 4541 और अन्य दो निर्दल प्रत्याशियों को 107 मत प्राप्त हुए हैं.

श्री सिंह ने बताया कि 717 मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित करते हुए उन्हें जीत का प्रमाण दिया गया.

राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही नगर पंचायत के इस चुनाव में मिली जीत को भाजपा ने ऐतिहासिक बताया है, लेकिन जीत के मामूली अंतर ने पूरे भाजपा संगठन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. क्योंकि इस चुनाव में नगर विकास मंत्री से लेकर भाजपा के कई कद्दावर नेताओं ने दौरा कर माहौल को बड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी.

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