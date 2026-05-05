'अंग-बंग-कलिंग पर कब्जा', मंत्रिमंडल विस्तार को जश्न का रूप क्यों दे रही है BJP, जानें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को जश्न का रूप दिया जा रहा है. गांधी मैदान से विजय अभियान को विस्तार दिया जाएगा. पढ़ें खबर
Published : May 5, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति का एक नॉरेटिव सेट किया. बंगाल जीत के जश्न में उन्होंने बिहार और उड़ीसा का भी जिक्र एक लाइन में ही कर दिया. अंग-बंग-कलिंग पर कब्जा की बात करते हुए मगध के पूरे साम्राज्य को एक वाक्य में बता दिया. एक समय मगध का पूरा साम्राज्य अंग, बंग और कलिंग ही हुआ करता था. यानी बिहार, बंगाल, ओडिशा. इन तीनों राज्यों पर भाजपा ने बहुत ही संयमित तरीके से जीत हासिल की है.
इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले कलिंग को जीता, उसके बाद अंग देश को जीता और फिर बंग में जीत हासिल की. 2024 में कलिंग में बीजेपी ने भगवा लहराया. भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बीजू जनता दल से सीधे-सीधे थी. भारतीय जनता पार्टी ने 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटों पर जीत हासिल कर ली. वहां बहुमत के लिए 74 सेट की ही जरूरत थी, पूर्ण बहुमत से कलिंग यानी कि ओडिशा में सरकार बनाई और इस जीत के बाद ओडिशा के भाजपा कार्यकर्ता मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया.
अब बीजेपी की नजर अंग देश पर थी. यानी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंक दी. बीजेपी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ 243 सीटों पर लड़ी. जिसमें एनडीए को 202 सीटों पर जीत हासिल हुई. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को 89 सीटें मिली.
जनता दल यूनाइटेड को 84 सीटें आयी. वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी लोजपा (आर) को 19, जीतन राम मांझी की पार्टी को पांच, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चार सीटें मिली. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया. हालांकि अगले 4 महीने में ही बिहार में सत्ता हस्तांतरण हुआ. भारतीय जनता पार्टी के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए. यह सब ऐसे हुआ जैसे सारा कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है.
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बिहार जीत और सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी. ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में एकछत्र राज कर रही थीं, उनकी पूरी सल्तनत को भारतीय जनता पार्टी ने हिला दिया. भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीत के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार कर रखा था. यही वजह है 293 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों पर जीत हासिल करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. इस चुनाव में 15 साल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी जिस सीट से खड़ी थी, वहां से भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा.
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का कहना है कि भाजपा का विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चल रहा है. उनके अनुसार, राम मंदिर के मुद्दे से शुरू हुआ भाजपा का 'अश्वमेध यज्ञ' अब लगातार आगे बढ़ रहा है. बिहार में भाजपा लंबे समय तक सहयोगी दल की भूमिका में रही, लेकिन अब उसे मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला है.
''पहले शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि उस समय कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे और बड़े नेता व्यस्त थे. उस समय यह भी चर्चा थी कि सम्राट चौधरी भाजपा की पहली पसंद नहीं थे. पार्टी के भीतर कुछ लोग आरएसएस पृष्ठभूमि के किसी नए चेहरे को आगे लाना चाहते थे. हालांकि, नीतीश कुमार के दबाव के चलते सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया. अब जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार को बड़े पैमाने पर आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है.''- संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
संतोष कुमार ने यह भी कहा कि गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. जिससे यह एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बन जाएगा. साथ ही संकेत यह भी है कि आने वाले समय में बंगाल में भी इसी तरह के भव्य आयोजन देखने को मिल सकते हैं.
मोदीमय भारत' केवल एक राजनीतिक लहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का शंखनाद है। सदियों पुराना 'अखंड भारत' का जो सपना हमारी आँखों में था, उसकी शुरुआत हो चुकी है।#BJP4India #AkhandBharat pic.twitter.com/rvOuq2iJUz— BJP Bihar (@BJP4Bihar) May 5, 2026
राजनीतिक समीकरणों पर बात करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि भाजपा के भीतर जो नेता नाराज बताए जा रहे हैं, उनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को प्राथमिकता दी जा सकती है. संभावना जताई जा रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सबसे पहले शपथ दिलाकर दो महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे, जिससे भूमिहार समाज को भी साधने की कोशिश होगी. यह आयोजन केवल सरकार के विस्तार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है कि भाजपा का 'विजय रथ' लगातार आगे बढ़ रहा है.
''हिंदी पट्टी में फिलहाल झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा की सरकार नहीं है. पार्टी की रणनीति में लचीलापन है, वह जरूरत पड़ने पर समझौता भी करती है और समय के साथ अपनी स्थिति मजबूत भी करती है. बिहार इसका उदाहरण है, जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा ने लंबे समय तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा. समय आया तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया और सत्ता का हस्तांतरण बेहद ही अच्छे माहौल में हो गया.''- संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
मंत्रिमंडल विस्तार के संभावित समीकरणों पर संतोष कुमार ने कहा कि जदयू और भाजपा के बीच मंत्री पदों का संतुलन पहले की तरह ही रहने की संभावना है. जदयू के जितने मंत्री पहले थे, उतने ही इस बार भी रहेंगे और भाजपा का भी वही आंकड़ा बरकरार रहेगा. इसके अलावा सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसमें लोजपा को दो और जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा को एक-एक मंत्री पद मिलने की चर्चा है.
''विभागों में बड़े फेरबदल की संभावना कम है, लेकिन कुछ नए चेहरे जरूर शामिल किए जा सकते हैं. अभी जदयू के दो मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग हैं वह जदयू के पास रहेंगे. सम्राट चौधरी के जो विभाग हैं वह भाजपा के मंत्रियों में बंटेंगे.''- संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
संतोष कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा. बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में इस तरह का भव्य मंत्रिमंडल विस्तार समारोह आयोजित होने जा रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा. यह आयोजन केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देशभर में राजनीतिक संदेश देने का माध्यम भी बनेगा. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस भव्य आयोजन के बाद बिहार और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है.
पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से आप सबको कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगासागर तक जाती है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) May 4, 2026
और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi pic.twitter.com/ikN3n3NcaJ
''अब जब हर राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है तो 400 पर के दावे पर भाजपा एक बार फिर से आगे बढ़ सकती है. बिहार ने हमेशा देश की नई राजनीतिक धारा बदलने की शुरुआत की है, चाहे आजादी का आंदोलन हो या इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन. 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गांधी मैदान के हुंकार रैली से ही अपने विजय अभियान की पहल की थी. ऐसे में जो कुछ राज्य बचे हुए हैं जहां भाजपा नहीं है, वहां भी भाजपा का केसरिया ध्वज फहराने की तैयारी भाजपा शुरू करेगी.''- संतोष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
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