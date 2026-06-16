ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा, जानें कौन बना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?

सोलन ब्लॉक समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने जमाया कब्जा. कांग्रेस को लगा झटका.

स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा
स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: पंचायत चुनाव के बाद से यह दावा किया जा रहा था कि सोलन में कांग्रेस के ही प्रधान उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्य बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं. बीते दिन तक यही उम्मीद कांग्रेस नेता और राजनीतिक लोग भी लगा रहे थे कि कांग्रेस की पंचायत समिति सोलन में बनेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र और उनकी अपनी सदर सीट में पंचायत समिति में भाजपा का कब्जा होने से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस संगठन पर सवाल उठने लगे हैं.

चैयरमैन बनी प्रोमिला, गोपाल बने वाइस चैयरमैन

सोलन में जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर बहुमत में होकर अपनी पंचायत समिति बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज भाजपा ने प्रोमिला को सोलन ब्लॉक समिति के लिए अध्यक्ष और गोपाल को उपाध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया, जहां प्रोमिला को 9 वोट प्राप्त हुए तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल को 10 वोट प्राप्त हुए. वहीं, कांग्रेस की अध्यक्ष उम्मीदवार पूनम को 7 वोट पड़े. जबकि एक वोट रिजेक्ट हुआ. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुकुम को 7 वोट मिले.

सोलन ब्लॉक समिति की अध्यक्ष बनी प्रोमिला और उपाध्यक्ष चुने गए गोपाल
सोलन ब्लॉक समिति की अध्यक्ष बनी प्रोमिला और उपाध्यक्ष चुने गए गोपाल (ETV Bharat)

दरअसल, हिमाचल प्रदेश में BDC चुनाव होने के बाद ब्लॉक समिति और जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस-बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा को सफलता भी मिल रही है. वहीं, जिला सोलन में भाजपा ने पट्टा ब्लॉक के बाद अब सोलन ब्लॉक में भी पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है. सोलन में ब्लॉक समिति भाजपा की बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला. इस दौरान मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया गया.

स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा
स्वास्थ्य मंत्री की गढ़ में BDC पर भाजपा का कब्जा (ETV Bharat)

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राजीव सैजल ने कहा, 'यह संगठन की जीत है. सोलन में ब्लॉक समिति कांग्रेस की बने, इसके लिए कुछ रणनीतिकार काफी दिनों से रणनीति बना रहे थे. लेकिन भाजपा ने एकजुटता का परिचय दिया'.

सैजल ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खुशी का अवसर है. क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए ब्लॉक समिति बनाने में भाजपा कामयाब हुई हैं. यह सभी कार्यकर्ताओं की यह जीत है. सोलन और कसौली मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ चुनाव में काम किया और आज ब्लॉक समिति भी सोलन में भाजपा की बनी है.

उन्होंने कहा के भाजपा बारीकी से संगठन में एकजुटता लाकर ब्लॉक समिति बनाने के लिए कार्य कर रही थी. विभिन्न बैठके हुई, इसमें चर्चा की गई और नाम पर भी सहमति बनाई गई. रणनीति और योजना जिसकी बेहतर होती है, वही विजयी होता है. भाजपा की रणनीति भी बेहतर थी और योजना भी बेहतर थी, जिस वजह से भाजपा की सोलन में जीत हुई है.

ये भी पढ़ें: 'विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माओवादी सोच हावी, हिमाचल में भी 2 धड़ों में बंटी पार्टी'

TAGGED:

SOLAN BDC PRESIDENT PROMILA
SOLAN BDC VICE PRESIDENT GOPAL
HEALTH MINISTER DHANIRAM SHANDIL
HIMACHAL BDC ELECTIONS
SOLAN BLOCK COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.