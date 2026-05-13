हुड्डा के गढ़ में खिला कमल, सांपला नगर पालिका अध्यक्ष बने प्रवीण कोच, 687 वोटों से मारी बाजी
रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में भाजपा उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 687 वोटों से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद हासिल किया.
Published : May 13, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 1:19 PM IST
रोहतक: जिले की सांपला नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है. भाजपा उम्मीदवार प्रवीण कोच ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाके में पार्टी का परचम लहराया. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित ओहल्याण को 687 मतों से हराया. प्रवीण कोच को कुल 4391 वोट मिले, जबकि अंकित ओहल्याण को 3704 मत प्राप्त हुए.
निर्दलीयों के बीच हुआ मुकाबला: अध्यक्ष पद के चुनाव में अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों में सुधीर ओहल्याण को 1984 और अनिल शर्मा को 1091 वोट मिले. 10 मई को हुए मतदान में कुल 15 हजार 624 मतदाताओं में से 12 हजार 372 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. नगर पालिका के 16 पार्षद भी चुने गए, जिनमें एक उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुका था. बाकी वार्डों में अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की.
कांग्रेस ने नहीं उतारा उम्मीदवार: खास बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी ने सांपला नगर पालिका चुनाव में अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा. सांपला नगर पालिका क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधायक हैं. चुनाव से पहले हुड्डा ने भाजपा को हराने की अपील करते हुए पार्टी को किसान और हर वर्ग विरोधी बताया था. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के गढ़ में पालिका चुनाव जीतने पर पार्टी प्रत्याशी को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने बधाई दी.
दो राउंड में पूरी हुई मतगणना: सांपला की एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी अंकित पुवार ने बताया कि बुधवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दो राउंड में मतगणना पूरी कराई गई. पहले राउंड में प्रवीण कोच को 2107 और दूसरे राउंड में 2284 वोट मिले. वहीं, अंकित ओहल्याण को पहले राउंड में 2223 और दूसरे राउंड में 1481 मत प्राप्त हुए. इसके बाद प्रवीण कोच को विजयी घोषित किया गया.
"जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा": जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण कोच ने भाजपा नेतृत्व और सांपला की जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि, "सांपला की जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा. क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा."
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