अंता उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी मोरपाल ने भरा नामांकन
अंता से भाजपा प्रत्याशी सुमन ने कहा कि उनके घर के दरवाजे हर गरीब और आम आदमी के लिए खुले हैं.
Published : October 18, 2025 at 4:24 PM IST
बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र पेश किया. सुमन ने अंता के रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव के समक्ष पर्चा दाखिल किया. इस दौरान बारां-झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे.
भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने नामाकंन पत्र पेश करने के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने खुद को भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, जो वादा करती है, उसे पूरा करती है. हमारी पार्टी हमेशा गरीब व मजदूरों के हित के लिए तैयार रहती है. मेरे घर के दरवाजे आमजन के लिए हमेशा खुले हैं. कभी अपनी समस्या बता सकते हैं.
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. सुमन ने कहा कि "भाजपा ने मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है. मैं हमेशा आमजन और गरीब की सेवा करता रहूंगा. बिजली, पानी, सड़क और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा." नामांकन के दौरान संगठन प्रभारी छगन माहुर, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, विधायक राधेश्याम बैरवा और ललित मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार आदि मौजूद थे. कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं.