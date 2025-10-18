ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: भाजपा प्रत्याशी मोरपाल ने भरा नामांकन

अंता से भाजपा प्रत्याशी सुमन ने कहा कि उनके घर के दरवाजे हर गरीब और आम आदमी के लिए खुले हैं.

Morpal Suman filing his nomination papers before the Returning Officer
रिटर्निंग अधिकारी के सामने पर्चा दाखिल करते मोरपाल सुमन (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 4:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र पेश किया. सुमन ने अंता के रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव के समक्ष पर्चा दाखिल किया. इस दौरान बारां-झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहे.

भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने नामाकंन पत्र पेश करने के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने खुद को भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है, जो वादा करती है, उसे पूरा करती है. हमारी पार्टी हमेशा गरीब व मजदूरों के हित के लिए तैयार रहती है. मेरे घर के दरवाजे आमजन के लिए हमेशा खुले हैं. कभी अपनी समस्या बता सकते हैं.

पढ़ें:अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव, भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन्हें मिली जिम्मेदारी

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह समेत शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. सुमन ने कहा कि "भाजपा ने मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है. मैं हमेशा आमजन और गरीब की सेवा करता रहूंगा. बिजली, पानी, सड़क और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा." नामांकन के दौरान संगठन प्रभारी छगन माहुर, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, विधायक राधेश्याम बैरवा और ललित मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार आदि मौजूद थे. कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं.

TAGGED:

BJP CANDIDATE FILED NOMINATION
मोरपाल सुमन ने भरा नामांकन
JHALAWAR MP DUSHYANT SINGH
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
ANTA ASSEMBLY BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.