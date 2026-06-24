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सुजानपुर नगर परिषद चुनाव में बवाल, भाजपा ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग

सुजानपुर नगर परिषद में वोटिंग के बदले पार्षदों के हाथ खड़े करवाकर चुन गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भाजपा ने जताया विरोध.

सुजानपुर नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव का भाजपा ने किया विरोध
सुजानपुर नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव का भाजपा ने किया विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 3:31 PM IST

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हमीरपुर: सुजानपुर नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए बुधवार को सुजानपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और सरकार का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया.

भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार के दबाव में नियमों को दरकिनार कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया गया और चुने हुए प्रतिनिधियों को गुमराह कर परिणाम घोषित किए गए. अध्यक्ष पद की भाजपा उम्मीदवार एवं पार्षद मीनाक्षी महाजन ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया. उन्होंने कहा कि जब वह चुनाव के लिए नगर परिषद कार्यालय पहुंचीं तो वहां किसी प्रकार की मतदान प्रक्रिया नहीं करवाई गई. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मोबाइल फोन बाहर रखवाने को लेकर उन्होंने एसडीएम को लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीनाक्षी महाजन ने आरोप लगाया, 'एसडीएम ने पहले कहा कि चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. इसके बाद दो नामों का उल्लेख करते हुए पार्षदों से पूछा गया कि कौन किसके पक्ष में है और हाथ खड़े करने को कहा गया. कुछ देर बाद एक दस्तावेज तैयार कर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया. जब उन्होंने मतदान नहीं करवाने का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि हाथ खड़े कर समर्थन जताना ही चुनाव प्रक्रिया थी और इसी आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लिया गया है'.

उन्होंने सवाल उठाया कि हाथ उठाकर चुनाव करवाना किस नियम के तहत आता है. उनका कहना था कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, यह पूरी तरह निर्वाचित पार्षद की व्यक्तिगत और लोकतांत्रिक पसंद होती है, लेकिन इस अधिकार को भी उनसे छीन लिया गया.

मीनाक्षी महाजन ने बताया कि अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए ऐसा किया गया. उन्होंने पूछा कि एसडीएम को पहले से कैसे पता था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और यदि ऐसा होता भी तो उसे रोकने का अधिकार प्रशासन के पास कैसे हो सकता है? उन्होंने पूरे चुनाव को रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग की.

वहीं, सुजानपुर के पूर्व भाजपा विधायक राजेंद्र राणा ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर दो लोगों को बिना उचित मतदान प्रक्रिया अपनाए चुन लिया गया. राणा ने कहा कि चुनाव में न तो गोपनीय मतदान हुआ और न ही किसी प्रकार की औपचारिक वोटिंग करवाई गई. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया. राणा ने कहा कि भाजपा के पास परिषद में स्पष्ट बहुमत था. उनके अनुसार भाजपा के तीन पार्षद थे और एक निर्दलीय पार्षद भी उनके समर्थन में था, जबकि कांग्रेस के पास केवल दो पार्षद थे. इसके बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि यदि मतदान कराया जाता तो वास्तविक स्थिति सामने आती.

पूर्व विधायक ने मांग की कि चुनाव को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पूरी प्रक्रिया दोबारा पारदर्शी तरीके से करवाई जाए. भाजपा इस मामले को राज्यपाल के समक्ष भी उठाएगी और उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा. साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी.

राणा ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी. उन्होंने जिला परिषद और बीडीसी चुनावों को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. भाजपा ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाएगी.

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