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रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार घोषित, जानें किसे मिला टिकट

बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद से विनीता पीपल और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान पद के लिए अजय जांगड़ा को उम्मीदवार बनाया है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST

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रेवाड़ी: हरियाणा बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. रेवाड़ी नगर परिषद से विनीता पीपल और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए अजय जांगड़ा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है.

रेवाड़ी और धारूहेड़ा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट: दोनों ही उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थक हैं. अब रेवाड़ी नगर परिषद से भाजपा का मुकाबला कांग्रेस की निहारिका और धारूहेड़ा में अजय जांगड़ा का मुकाबला कांग्रेस की कुमारी राज के साथ होगा.

राव इंद्रजीत के समर्थक हैं दोनों बीजेपी उम्मदीवार: रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान पद की बीजेपी उम्मीदवार विनीता पीपल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी. इसके बाद साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए. जिसमें पहली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी. 2016 में भाजपा के समर्थन से विनीता पीपल नगर परिषद के अध्यक्ष चुनी गई. बता दें कि पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी की है.

रेवाड़ी नगर परिषद से विनीता पीपल को टिकट: इस बार रेवाड़ी नगर परिषद अध्यक्ष का पद एससी महिला के लिए आरक्षित है. विनीता पीपल जाटव को समाज से आती हैं. उनके ससुर मोहनलाल पीपल दो बार पटौदी से विधायक और संसदीय सचिव एवं सरकार में अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उनका पूरा परिवार रामपुरा हाउस से जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, 10 मई को मतदान और 13 मई को नतीजे

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