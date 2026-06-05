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'भाजपा ने मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाया, प्रचार करने भी कोई नहीं आया, जमानत करवा दी जब्त'

ठियोग: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के बाद अब राजनीतिक दलों के भीतर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. जहां विजयी उम्मीदवार अपनी सफलता का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वहीं कुछ हारने वाले प्रत्याशी अपनी ही पार्टी के नेताओं और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. शिमला जिला परिषद के क्यार वार्ड से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी रहीं कमलेश वर्मा ने अपनी हार के बाद पार्टी के स्थानीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

'जबरदस्ती चुनाव लड़वाया'

कमलेश वर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब प्रचार का समय आया तो पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके साथ नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, लेकिन चुनाव के दौरान उनके समर्थन में कोई प्रभावी प्रचार नहीं हुआ. कमलेश वर्मा ने कहा कि स्थिति इतनी खराब रही कि वह अपनी जमानत तक नहीं बचा सकीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अधिकृत भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया.

स्थानीय नेतृत्व पर साधा निशाना

हार के बाद कमलेश वर्मा ने मतियाना मंडल और ठियोग भाजपा के पदाधिकारियों पर खुलकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम संगठन की कमजोरी और अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करते हैं. उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों से इस्तीफा देने की मांग की. उन्होंने प्रदेश भाजपा नेतृत्व से भी आग्रह किया कि मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े.

भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी आई सामने