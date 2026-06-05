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'भाजपा ने मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़वाया, प्रचार करने भी कोई नहीं आया, जमानत करवा दी जब्त'

हार के बाद कमलेश वर्मा ने मतियाना मंडल और ठियोग भाजपा के पदाधिकारियों पर खुलकर निशाना साधा.

KAMLESH VERMA BJP CANDIDATE THEOG
कमलेश वर्मा (FB@KAMLESHVERMA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
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ठियोग: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के बाद अब राजनीतिक दलों के भीतर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. जहां विजयी उम्मीदवार अपनी सफलता का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वहीं कुछ हारने वाले प्रत्याशी अपनी ही पार्टी के नेताओं और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. शिमला जिला परिषद के क्यार वार्ड से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी रहीं कमलेश वर्मा ने अपनी हार के बाद पार्टी के स्थानीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

'जबरदस्ती चुनाव लड़वाया'

कमलेश वर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब प्रचार का समय आया तो पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके साथ नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, लेकिन चुनाव के दौरान उनके समर्थन में कोई प्रभावी प्रचार नहीं हुआ. कमलेश वर्मा ने कहा कि स्थिति इतनी खराब रही कि वह अपनी जमानत तक नहीं बचा सकीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अधिकृत भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया.

स्थानीय नेतृत्व पर साधा निशाना

हार के बाद कमलेश वर्मा ने मतियाना मंडल और ठियोग भाजपा के पदाधिकारियों पर खुलकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम संगठन की कमजोरी और अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करते हैं. उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों से इस्तीफा देने की मांग की. उन्होंने प्रदेश भाजपा नेतृत्व से भी आग्रह किया कि मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े.

भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी आई सामने

राजनीतिक जानकारों के अनुसार क्यार वार्ड में भाजपा के भीतर पहले से ही मतभेद दिखाई दे रहे थे. भाजपा नेता अजय श्याम ने कमलेश वर्मा को अधिकृत उम्मीदवार घोषित करवाया था, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य मदन वर्मा ने अपनी पुत्रवधू संजना चौहान को चुनाव मैदान में उतारा था. संजना चौहान चुनाव में दूसरे स्थान पर रहीं और क्षेत्र में उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं का अच्छा समर्थन भी मिला. ऐसे में चुनाव से पहले ही यह चर्चा थी कि भाजपा का एक बड़ा वर्ग अधिकृत उम्मीदवार के बजाय दूसरे खेमे के साथ खड़ा है.

विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है मुश्किल

कमलेश वर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव हारने के बाद पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने उनसे संपर्क तक नहीं किया. उनके अनुसार यह दर्शाता है कि संगठन स्तर पर गंभीर खामियां मौजूद हैं. पंचायत चुनाव के बाद सामने आए इन बयानों ने भाजपा की स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और संगठन में चल रही गुटबाजी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है.

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