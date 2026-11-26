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भीलवाड़ा जिला प्रमुख चुनाव - भाजपा प्रत्याशी से मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR

बीजेपी–कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का–मुक्की ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा : बुधवार को हुए भीलवाड़ा जिला प्रमुख के चुनाव में मतदान के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धक्का-मुक्की–मारपीट मामले में भाजपा कार्यकर्ता महावीर सरगरा ने बुधवार देर रात एसपी के समक्ष रिपोर्ट पेश की. इस संबंध में कोतवाली थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. इसकी जांच कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह को दी गई है. एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.