भीलवाड़ा जिला प्रमुख चुनाव - भाजपा प्रत्याशी से मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR
कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने कहा कि अगर हमारी रिपोर्ट पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम लीगल टीम की मदद लेंगे.
Published : November 26, 2026 at 1:23 PM IST
भीलवाड़ा : बुधवार को हुए भीलवाड़ा जिला प्रमुख के चुनाव में मतदान के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धक्का-मुक्की–मारपीट मामले में भाजपा कार्यकर्ता महावीर सरगरा ने बुधवार देर रात एसपी के समक्ष रिपोर्ट पेश की. इस संबंध में कोतवाली थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. इसकी जांच कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह को दी गई है. एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि मैं भाजपा जिला प्रमुख प्रत्याशी सुखालाल गुर्जर के साथ मतदान केंद्र में जाने के दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना की घोर निंदा करता हूं. यह लोकतंत्र के लिए गलत है. हमने कलेक्टर–एसपी को रिपोर्ट दी है. एफआईआर दर्ज हो चुकी है. हम चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषी को तुरंत गिरफ्तार करे. कांग्रेस के राजनेता और कार्यकर्ता जो इसमें सम्मिलित थे, उनको भगवान सद्बुद्धि दे. जनता ने वोट दिया. हम उसको स्वीकार करते हैं. सुखालाल गुर्जर के साथ ऐसा हमला किया गया कि अगर पुलिसकर्मी नहीं होते, तो मुझे लगता कातिलाना हमला भी हो सकता था.
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वहीं कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस–भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. हमारी लीगल टीम ने भी रिपोर्ट दी है. लेकिन हमारा राज नहीं होने के कारण हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. पूर्व मंत्री ने भीलवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भीलवाड़ा पुलिस एवं प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में ले रखा है.
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उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भाजपा का दुपट्टा पहनना ही बाकी रह गया है. साथ ही माण्डल से भाजपा विधायक उदयलाल भड़ाना पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उदयलाल भडाणा चुनाव जीते और मैं पराजित हुआ. मेरे चुनाव में हारने के बाद नींद में भी रामलाल जाट यानी में ही याद आता हूं.
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रामलाल जाट ने कहा कि भाजपा जिला प्रमुख प्रत्याशी के साथ मारपीट के मामले में भाजपा आरोप लगा सकती है. सीसीटीवी वीडियो फुटेज हैं. घटना के समय, मैं वहां मौजूद था. हमने भी भाजपा जिला प्रमुख प्रत्याशी को कहा कि अभी आपका मतदान केंद्र में जाने का समय नहीं है. फिर भी वह गए. वे प्रलोभन देने के लिए गए थे. मेरे चुनाव हारने के बाद मेरे खिलाफ सरेआम गोली चलाने के वीडियो जारी किए. सरकार ने एसआईटी गठन की और जांच हुई.
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उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच हो जाएगी. सच्चाई सामने आ जाएगी. कार्यकर्ताओं में जोश था. जाट ने पुलिस–प्रशासन पर सत्ता के दबाव में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस एवं प्रशासन चाहता है कि भीलवाड़ा जिले में एक भी पद पर कांग्रेस विजयी नहीं हो. हमारे लोगों ने भी पुलिस को रिपोर्ट दी है. अगर हमारी रिपोर्ट पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो हम लीगल टीम की मदद लेंगे.