MLC उपचुनाव के लिए नामांकन, BJP कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा
बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है. इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे. पढ़ें..
Published : April 30, 2026 at 3:11 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. आज एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार सूर्यकुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने अपना पर्चा भरा. उनके नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार समेत गठबंधन के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे.
"पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और हमारे नेता सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के घटक दलों के सभी नेताओं ने हम पर भरोसा जताया है. कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास खड़ा उतरेंगे."- अरविंद शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद उपचुनाव
मंगल पांडे के इस्तीफे के कारण उपचुनाव: यह सीट मंगल पांडे के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है. वह 2025 विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से विधायक बने हैं. उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाए हैं.
कौन हैं अरविंद शर्मा?: भूमिहार समाज से आने वाले अरविंद शर्मा बीजेपी से पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में वह प्रदेश कार्यालय के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ही उन्हें कार्यालय प्रभारी बनाया था. सम्राट चौधरी ने उनके नामांकन के बाद कहा कि उनको भरोसा है कि वह जनसेवा, विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करेंगे.
बिहार विधान परिषद उप-चुनाव 2026 हेतु एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) जी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर समस्त एनडीए नेतृत्व के साथ उपस्थित रहकर उन्हें शुभकामनाएँ दीं।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 30, 2026
विश्वास है कि वे जनसेवा, विकास और सुशासन के संकल्प… pic.twitter.com/f0SBCpoG9w
"बिहार विधान परिषद उपचुनाव 2026 के लिए एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार सूर्यकुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. मुझे विश्वास है कि वे जनसेवा, विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करेंगे. उन्हें हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
विपक्ष से कौन कैंडिडेट?: हालांकि महागठबंधन ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है. वैसे संख्या बल को देखते हुए लगता नहीं है कि विपक्ष उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगा. ऐसे में अरविंद शर्मा की जीत तय है.
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