ETV Bharat / state

MLC उपचुनाव के लिए नामांकन, BJP कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा

अरविंद शर्मा का नामांकन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. आज एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार सूर्यकुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने अपना पर्चा भरा. उनके नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार समेत गठबंधन के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे. "पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और हमारे नेता सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के घटक दलों के सभी नेताओं ने हम पर भरोसा जताया है. कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास खड़ा उतरेंगे."- अरविंद शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद उपचुनाव अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा (ETV Bharat) मंगल पांडे के इस्तीफे के कारण उपचुनाव: यह सीट मंगल पांडे के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है. वह 2025 विधानसभा चुनाव में सिवान सीट से विधायक बने हैं. उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाए हैं.