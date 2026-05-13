अंबाला में भाजपा उम्मीदवार अक्षिता सैनी की जीत, 20 में 16 वार्डों में बीजेपी के पार्षद
अंबाला नगर निगम चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है. मेयर के अलावा 20 में 16 पर पार्टी ने कब्जा किया है.
Published : May 13, 2026 at 1:23 PM IST
अंबालाः हरियाणा में हाल में संपन्न नगर निकाय चुनाव के मतों की गिरनी हुई. अंबाला नगर निगम चुनाव में 21358 वोटों से अक्षिता सैनी मेयर चुनी गईं. वहीं कुल 20 वार्डों में 16 सीटों पर भाजपा ने पार्षदों ने जीत दर्ज की. 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवर विजयी हुए.
'भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जीत': अंबाला नगर निगम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर नवनिर्वाचित मेयर अक्षिता सैनी ने कहा कि "यह सब भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की जीत है." वहीं भाजपा के पूर्व विधायक असीम गोयल ने इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास नीतियों की जीत बताया है.लोगों ने उनकी इन नीतियों पर विश्वास जताते हुए भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है.
विकास कार्यों पर जनता ने लगाया मुहर: हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव परिणाम पर कहा कि "हरियाणा की जनता जनार्दन ने राज्य में नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों की जीत है. राज्य की जनता ने नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत दिलाकर देश और राज्य में भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर मुहर लगाने का काम किया है."
जीत पर अंबाला में जश्नः जैसे-जैसे रिजल्ट आते गए इस प्रकार भाजपा के पार्षद और उनके समर्थक ढोल की थाप पर नाचते नजर आए. जैसे ही भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी की जीत की घोषणा हुई, सभी भाजपाई एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए.