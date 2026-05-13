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अंबाला में भाजपा उम्मीदवार अक्षिता सैनी की जीत, 20 में 16 वार्डों में बीजेपी के पार्षद

अंबाला नगर निगम चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की ( ETV Bharat )