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बिहार में BJP का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान, CM सम्राट चौधरी करेंगे पदयात्रा की शुरुआत

सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना : एक तरफ इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को बड़ी रैली करने जा रहा है. इसके लिए देशभर से नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. तमाम क्षेत्रीय दल बढ़-चढ़कर भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है और उससे पहले भाजपा नेता पदयात्रा निकालने वाले हैं.

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान