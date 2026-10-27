बिहार में BJP का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान, CM सम्राट चौधरी करेंगे पदयात्रा की शुरुआत
28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे. जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता शामिल होंगे. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 27, 2026 at 7:20 PM IST
पटना : एक तरफ इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को बड़ी रैली करने जा रहा है. इसके लिए देशभर से नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. तमाम क्षेत्रीय दल बढ़-चढ़कर भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है और उससे पहले भाजपा नेता पदयात्रा निकालने वाले हैं.
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान
बिहार भाजपा विपक्ष पर झूठा नैरेटिव सेट करने के विरोध में अब 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चलाने की तैयारी में है. इसके तहत प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक लोगों को हकीकत से रू-ब-रू कराया जाएगा. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन पूरे देश में झूठा नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं. इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है. प्रथम चरण में यह कार्यक्रम पांच नवंबर तक पूरे देश में आयोजित किया जाएगा.
'विपक्ष को दिया जाएगा जवाब'
BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में भी इस अभियान को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और विपक्ष की राजनीति का जवाब देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी. संजय सरावगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाती रही है, जिन्हें देश की आम जनता पहले ही नकार चुकी है.
विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम एवं अराजकता के विरोध में कल, 28 अक्टूबर को पटना में बिहार भाजपा द्वारा आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। दिनांक: 28 अक्टूबर 2026 समय: सुबह 10:30 बजे स्थान: कारगिल चौक से जे.पी. मूर्ति (मौर्या होटल)— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 27, 2026
''कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करती है. मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ भी कांग्रेस लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है.''- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार भाजपा
प्रथम चरण में कमिश्नरी मुख्यालयों और दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम
संजय सरावगी ने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में 28 अक्टूबर से बिहार के 10 कमिश्नरी मुख्यालयों में बड़े पैमाने पर पदयात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसकी शुरुआत पटना से होगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से कारगिल चौक तक पदयात्रा करेंगे. यह कार्यक्रम सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच शुरू होगा.इस पदयात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और विपक्ष की कथित भ्रामक राजनीति के खिलाफ अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे.
बिहार के जिलों में भी होंगे कार्यक्रम
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में विस्तार दिया जाएगा. पहले चरण में सभी 10 कमिश्नरी मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी पदयात्रा और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचा जाएगा. भाजपा का उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति जनविश्वास मजबूत करना और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की राजनीति के संबंध में जनता को जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे.
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