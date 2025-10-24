ETV Bharat / state

यूपी में कितनी जनजातियां और कितने फीसदी वोटर, जिन पर टिकी भाजपा की नजर?

थारू समुदाय कृषि और वन-आधारित आजीविका पर निर्भर है. उनकी संस्कृति में मातृसत्तात्मक परंपराएं प्रमुख हैं, जहां महिलाओं की भूमिका मजबूत होती है. वे जड़ी-बूटियों की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और पारंपरिक चिकित्सा में कुशल होते हैं. दशहरा, दीवाली और कन्हैया अष्टमी पर उनके लोक नृत्य 'खयाल' और 'छुरा' जीवंत हो उठते हैं. हालांकि, साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम (55.7 प्रतिशत) है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दर्शाता है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनजातीय समुदायों का महत्व हमेशा से कम आंका जाता रहा है. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे बदलने की ठानी है. राज्य की कुल जनसंख्या में मात्र 0.57 प्रतिशत (लगभग 11.34 लाख) जनजातीय आबादी होने के बावजूद भाजपा इसे '5 प्रतिशत वोट बैंक' के रूप में लक्षित कर रही है. पार्टी ने नवंबर 2025 से एक बड़े पैमाने पर जनजातीय संपर्क अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. जिसमें करीब 2 लाख कार्यकर्ता गांवों, जंगलों और दुर्गम इलाकों तक पहुंचेंगे. इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और भाजपा के योगदानों को गिनाना है. सबसे अधिक थारू जनजाति की संख्याः बीजेपी मीडिया सेल के अनुसार, विशेष रूप से थारू, बुक्सा, गोंड, कंजड़ जैसी अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को निशाना बनाया जाएगा. 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 16 अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन आबादी कम होने से इनका राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा है. थारू जनजाति सबसे बड़ी है, जो कुल एसटी आबादी का 77.4 प्रतिशत (लगभग 83,544) है. ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में निवास करते हैं.

दूसरी ओर, बुक्सा (या भोक्सा) जनजाति दूसरी सबसे बड़ी है, जिसकी आबादी करीब 4,367 है. ये बिजनौर, फर्रुखाबाद और हरिद्वार जैसे जिलों में पाए जाते हैं. बुक्सा राजपूत वंश से जुड़े होने का दावा करते हैं और मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा मछली पकड़ने पर निर्भर हैं. उनकी भाषा बुक्सा, जो थारू से मिलती-जुलती है, अब लुप्त होने की कगार पर है. लोक संगीत और वाद्ययंत्रों के लिए प्रसिद्ध बुक्सा समुदाय हिंदू परंपराओं को अपनाने के बाद भी प्रकृति पूजा की रीतियां निभाते हैं. सेक्स रेशियो में सुधार के बावजूद (934 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष), पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बाधा बनी हुई है.

तीन जिलों के जंगलों में रह रहीं गोंड जनजातिः गोंड जनजाति, हालांकि उत्तर प्रदेश में सीमित संख्या में है, लेकिन मध्य भारत से जुड़ी होने के कारण यहां गोंडवाना संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है. ये मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के जंगली इलाकों में रहते हैं. गोंड कृषि, वन उत्पाद संग्रहण और हस्तशिल्प पर आधारित जीवन जीते हैं. उनकी लोककथाएं और 'बैगा' चिकित्सा पद्धति अनोखी है. हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों में गोंड को एसटी का दर्जा दिया, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में कदम है.

राजस्थान से आए कंजड़ः इसी तरह, कंजड़ (कंजर) एक घुमंतू जनजाति है, जो राजस्थान से प्रवासित होकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों जैसे आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में बसी है. इन्हें कभी 'जंगल भटकने वाले' कहा जाता था. कंजड़ शिकार, चोर-चोरी की पुरानी धारणा से मुक्त होकर अब कृषि मजदूरी और छोटे व्यापार में लगे हैं. सामाजिक कलंक से जूझते हुए ये शिक्षा और रोजगार योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं.

साक्षरता और स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय औसत से नीचेः अन्य प्रमुख जनजातियां जैसे भोटिया (चमोली, पिथौरागढ़ में ऊनी वस्त्र व्यापार), जौनसारी (देहरादून में बहुपत्नी प्रथा) और राजी (गोरखपुर में शिकार-संघटन) भी राज्य की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करती हैं. कुल मिलाकर, यूपी की 88.8 प्रतिशत जनजातीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां साक्षरता और स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं.



नवंबर में चलेगा अभियानः बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. समीर सिंह ने बताया कि अगले महीने पार्टी कार्यकर्ता थारू, बुक्सा, गोंड, कंजड़ आदि तक प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और वन धन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. साथ ही, भाजपा सरकार के योगदान जैसे जनजातीय गौरव दिवस और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को रेखांकित करेंगे. उन्होंने कहा कि, "जनजातीय भाइयों-बहनों का विकास हमारी प्राथमिकता है. गांव-जंगल तक पहुंचकर हम उनके सशक्तिकरण का संकल्प लेंगे. यह अभियान जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है.

