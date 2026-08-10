रांची में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, भाजपा ने मंगलवार को बुलाया झारखंड बंद
भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद बुलाया है.
Published : August 10, 2026 at 11:09 PM IST
रांचीः पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद बुलाया है. सोमवार देर शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा इसकी घोषणा की गई. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा अमर कुमार बाउरी सहित कई नेता मौजूद रहे.
मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों के उपर की गई पुलिस लाठी चार्ज की निंदा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इस सरकार को शर्म नहीं है आज 17 दिनों से हमारे बच्चे बारिश में अनशन पर बैठे हैं मगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय दमनात्मक करवाई करने में जुटी है. सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा साफ दिखने लगा है. इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म नहीं है दिल्ली में वह कुछ बोलते हैं और राज्य में कुछ और बोलते हैं.
झारखंड में कांग्रेस का क्यों मुंह बंद है यह स्पष्ट करना चाहिए. कांग्रेस सत्ता में चिपक कर मलाई खाना चाहती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो झारखंड आकर आंदोलनरत बच्चों से मिले और सरकार से दो टूक बात करें या तो बच्चों की जो मांग है उसे पूरा करें और नहीं तो समर्थन सरकार से वापस ले. लेकिन यह करेंगे नहीं या ठगते हैं और धोखा देने का काम करते हैं. जो आज बच्चों के साथ अन्याय हुआ है चार दिनों से कटीले तार लगा दिए गए और अपराधियों जैसा लगातार व्यवहार किया जा रहा है आंसू गैस छोड़े गए वाटर कैनन से पानी का बौछार किया गया चार बार से अधिक लाठीचार्ज किया गया है.
रात में बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं अंधेरा का फायदा उठाकर बार-बार लाठियां बरसाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार की पुलिस बल के लोगों ने किया है. उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों छात्र घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं कुछ छात्र लापता भी हैं यह तानाशाही सरकार है. कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में चलने वाली इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी.
उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना हेमंत सरकार बंद करें और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल यानी 11 अगस्त को सुबह 8 बजे से संध्या देर शाम तक झारखंड बंद बुला रही है. उन्होंने कहा कि कल झारखंड पूर्णत: ठप रहेगा लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी.विशेषकर कांवरिया जो देवघर सावन में जाते हैं उन्हें मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि ना रोकें. उसके अलावे स्वास्थ्य सेवा बंदी से प्रभावित नहीं होगी इसका भी मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं वैसे लोगों को भी सहयोग करें.
झारखंड सरकार ने बर्बरतापूर्ण कारवाई की है- बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के ऊपर की गई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार ने बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. छात्रों के द्वारा 2024 से ही आंदोलन किया जा रहा है और उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती रही है लेकिन इस बार बच्चे पूरी शांति के साथ पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.
सरकार की बर्बरता का अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि जब जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों के द्वारा आंदोलन के लिए टेंट लगाया जा रहा था तो पुलिस उसे लगाने नहीं दे रही थी. सरकार की मंशा यह है कि किसी ने किसी प्रकार से बच्चों को यातना देना जिससे वह आंदोलन नहीं कर सके. इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन चला और सरकार उनकी मांगों को अनसुनी करती रही और टहलाती रही.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले 6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई उसमें सभी सीटों को बेचने का काम किया गया है नौकरी नहीं देने का काम किया है. जेएसएससी ने सहायक आचार्य की नियुक्ति में भी वही धांधली किया जिसका प्रमाण है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट एक बार नहीं सात बार में पार्ट पार्ट में दिया गया है.
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