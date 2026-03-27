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12 साल की बच्ची की बर्बरतापूर्वक हत्या के विरोध में भाजपा ने हजारीबाग बंद का किया ऐलान, प्रशासन पर खड़े किए सवाल

हजारीबाग: जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके के कुसुंबा गांव में पुलिस ने एक 12 साल की बच्ची का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया है. परिवार को दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या का शक है. घटना 25 मार्च की है. घटना के तीन दिन बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है.

घटना के बाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और भाजपा विधायक पीड़ित परिवार को सांत्वना देने गांव पहुंचे. उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर 24 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सोमवार को हजारीबाग बंद रहेगा. राज्य भर के सभी जिला मुख्यालय में भी धरना दिया जाएगा. अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा झारखंड ठप कर दिया जाएगा.

एसडीपीओ का बयान (Etv Bharat)

सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उपायुक्त और एसपी मौके पर नहीं पहुंचे. एसडीपीओ सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए मौके पर हैं. 48 घंटे बाद भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

उन्होंने मांग की है कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करे, ऐसा न होने पर सोमवार को पूरा हजारीबाग बंद रहेगा. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा धरना देगी. अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा झारखंड ठप कर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोयला और बालू चोरी में व्यस्त है. आम लोगों को सुरक्षा तक नहीं मिल पा रहा है.

भाजपा नेता अमर बाउरी ने सरकार और जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार दिनों से शव गांव में पड़ा है. सरकार का कोई भी नुमाइंदा या जिला प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी इसकी सूध लेने नहीं पहुंचा है. इससे पता चलता है कि सरकार और जिला प्रशासन दोनों ही निष्क्रिय हैं और उनमें इंसानियत का नामोनिशान तक नहीं है.