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उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, घर-घर पहुंचेगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

बीजेपी की बैठक ( फोटो सोर्स- BJP Uttarakhand )

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. पार्टी अब केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही संगठन के मौजूदा कार्यक्रमों को भी चुनावी नजरिए से अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है.

देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव के नेतृत्व में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों, सरकार के कामकाज के प्रचार और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में तय किया गया कि पार्टी विकास और जनकल्याण के मुद्दों को केंद्र में रखकर जनता के बीच जाएगी और सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी.